Feminista, 'coach' y actriz: así es Laura Moure, la compañera de Jorge Fernández en 'La ruleta'

El pasado lunes el espacio de Antena 3 La ruleta de la suerte consiguió su mejor cuota de pantalla desde que hace 14 años se pusiera en emisión: 15,8 por ciento de share y 2.112.000 espectadores. Todo un hito de espectadores para uno de los concursos líder de la cadena, presentado por Jorge Fernández (47 años) y Laura Moure (43).

Es el éxito silencioso de un formato que cada día, en la franja del mediodía, reúne fielmente a su público. De Jorge Fernández se conocen detalles de su vida personal, aunque siempre se ha mostrado especialmente receloso de exponer su parcela más privada. Pero, ¿quién y cómo es Laura Moure?

Lleva varios años acompañando a Jorge en la capitanía del programa y poco se conoce de esta copresentadora que reparte suerte de lunes a viernes en Antena 3. Por ello, Instagram se ha convertido en una gran fuente de información. Ella misma se define como "madrileña de acero inolvidable". Y si tiene que definirse como profesional, ella lo hace: "Vendo vocales y regalo consonantes en La ruleta de la suerte". Si se 'pincha' en el enlace que ella tiene fijado en su muro, se abre una serie de vídeos de YouTube, tanto del presente como del pasado, donde ella es la protagonista.

Y más allá de su función en el espacio de Antena 3, hay cosas sorprendentes, como que participó en la película Combustion, donde comparte escena con el actor Álex González (39). Además, ha participado en anuncios y no ha dudado en ejercer de actriz en diferentes videoclips.

Esta 'lady fortuna', como se titula uno de los vídeos que ella 'cuelga', también es una feminista de altura y entre sus post de Instagram se pueden leer frases como la que compartió el día del 8-M: "¿Has llegado? ¿Estás bien? Chicas, ya estoy en casa. Estos mensajes nos los mandamos cuando alguna se vuelve sola. No nos quedamos tranquilas hasta saber que ha llegado. Pasamos miedo. Por eso hoy decimos que queremos volver libres a casa".

No solamente feminista, actriz y modelo, Laura Moure ha demostrado ser alguien atrevido y rompedor con su aspecto. Hace un tiempo copó todos los titulares de los medios cuando se cambió notablemente el cabello. Fue la pasada Navidad y así lo hacía constar: "Si ya no sé qué más decorar por Navidad, me decoro yo". Abandonó su frondoso cabello por un tiempo y se puso unas trenzas africanas.

También saca su lado romántico cuando toca: "Tu capacidad de conseguir que todo lo demás deje de importar y lo único que quiera sea dormir un rato más agarrada a tu espalda...". Así como también presume de su lado motivacional y profundo: "A veces solo necesitamos que alguien se de cuenta de lo que grita nuestra mirada". Gran amante de los animales, Laura también es una apasionada del piano, instrumento que está tratando de perfeccionar en este tiempo de confinamiento, con el apoyo inestimable de su compañero Jorge Fernández, quien la anima a golpe de mensaje en la red.

El adiós de la primera azafata de Jorge

Hace un tiempo, el público de La ruleta de la suerte se despedía de uno de sus rostros más queridos: Paloma López (36). Paloma confesaba entonces que su sueño siempre había sido ser actriz y su participación en el concurso le abrió las puertas a la interpretación, por lo que compaginó su tarea en La ruleta con pequeños papeles en series, obras de teatro y cortometrajes. Por ello, tomó la decisión de centrarse en su carrera interpretativa y abandonar el espacio diario de las mañanas de Antena 3. La despedida fue muy emotiva.

Desde entonces, la carismática copresentadora ha sumado éxitos a su haber. Ha participado en más de una decena de obras de teatro, series de televisión y cortometrajes. El último de ellos, Nervios de boda, ha sido seleccionado como finalista para el premio FlixOlé del festival NoTodo Film Fest.

Durante sus años al frente de La Ruleta, Paloma ya mostraba día tras día su espontaneidad y sus dotes interpretativas, arrancándose a cantar, bailar y contar chistes. Unos divertidos momentos que con el paso del tiempo le granjearon el cariño del público, rompiendo el cliché de azafata televisiva para darle su propio lugar como copresentadora del exitoso programa.

Pero la decisión de dar el salto definitivo a la interpretación no fue tan espontánea. Paloma se ha preparado durante años para triunfar como actriz, incluso antes de comenzar en televisión: estudió tres años de interpretación en la Escuela Eduardo Recabarren y otros cuatro años en el Centro del actor con Lorena de las Bayonas. Además, ha complementado su formación actoral con cursos de cámara y clown, aunque la formación que más llama la atención entre su currículum es el curso de canto realizado con la conocida artista Edith Salazar.

[Más información: Antena 3 renueva 'La Ruleta de la Suerte', tras 13 temporadas en emisión]