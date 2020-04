Y sin Roberto Leal, ¿qué pasa ahora con Operación Triunfo? El futuro (incierto) del concurso

Cuando Atresmedia y el propio Roberto Leal (40 años) confirmaron hace unos días que el sevillano había fichado por esta cadena para presentar Pasapalabra, juro que me alegré enormemente por él. Todo cambio es para bien y este en concreto estimo que le va a colocar en el trampolín del éxito. Las pocas veces que lo he entrevistado me ha parecido un hombre humilde, cercano, de conversación llana y sin florituras ni divismos. Roberto es un presentador de éxito, pero no alardea de ello.

Él no lo ha tenido fácil, se lo ha ido labrando poco a poco, y, lo más importante, en silencio. Sin demasiado ruido. Total, que me alegro mucho por él, pero también me es inevitable pensar en Operación Triunfo, ese formato que TVE ha sabido dar un vuelco y hacer tocar el cielo en la edición de Amaia (21) y Alfred (23). Toda una proeza, porque el ente público no lo tenía (ni tiene) nada fácil. Además, hay que tener en cuenta que este espacio ha estado dando tumbos un tiempo... y en el polvoriento cajón del olvido, otro tanto.

No, no lo han tenido fácil y confiar en Roberto Leal fue un riesgo... que finalmente superaron con creces y el sevillano se ha adaptado a las mil maravillas al formato. Es más, ya nadie piensa en otros presentadores que se pusieron al frente. ¿Carlos Lozano (57), presentador de OT? ¿El ex de Miriam Saavedra (26)? Ya ven, la memoria es muy frágil. Todo el mundo asocia a día de hoy este concurso con Roberto Leal. Y eso, en televisión, es decir mucho. Bueno, a lo que voy: Leal ya está grabando el nuevo Pasapalabra en Antena 3 y aunque dijo que terminaría esta edición de OT en TVE, me pregunto: Y ahora, sin él, ¿qué pasará con el concurso? ¿Qué futuro le depara?

De entrada, todo es incierto en estos momentos de confinamiento y de inactividad parcial en la producción televisiva. En TVE todo está en el aire con respecto a este formato, como se hace ver a este medio. Ninguna decisión se ha tomado al respecto y así seguirá hasta que este coronavirus nos abandone. "En estos momentos todo es probable, tanto su continuidad como mandarlo a descansar", se desliza. Se reconoce a este periódico que la ida de Roberto Leal pilló a todos de imprevisto, nadie se esperaba esto, ni siquiera el propio Roberto: "Lo pasó francamente mal a la hora de comunicarlo".

Roberto Leal en una imagen promocional de TVE.

No cabe duda de que no son decisiones fáciles, sobre todo "cuando estás tan cómodo en un programa como lo estaba Roberto". Pero la vida es eso, es cambio, es evolución. ¿No está la productora buscando un sustituto?, interpela un servidor. Claro que se buscará, pero no ahora: "Primero tiene Roberto que terminar con la edición cuando se levante el estado de alarma". Serán horas de grabaciones extrañas y emotivas a más no poder: "Seguramente el programa le prepare alguna cosa bonita para despedirlo". La verdad es que sufro por Operación Triunfo. Por su futuro. Lo veo un tanto incierto, sí. Hay demasiados flecos sueltos en su regreso.

Será como volver a empezar de nuevo, desde la productora tendrán que volver a testar al público con un nuevo presentador -estoy convencido, no sé por qué, de que continuará siendo un hombre-, epatar con un casting de vértigo y con un jurado que dé cera y bastante caña. Que agita el avispero cada dos por tres. Solamente así puedo plantearme el regreso del concurso. Ahora, como lo hagan con medias tintas van a fracasar de pleno.

Por más que me estrujo el cerebro pensando en qué presentador puede sustituir a Roberto Leal no lo termino de ver... los mediáticos están amarradísimos con contratos cadena y los buenos -que los hay aunque no les acompañe el ruido-, no creo que se presten a ese reto envenenado. ¿Se acuerdan de Pilar Rubio (42)? Nadie querrá ser de por vida aquel que hundió tal o cual programa...

Esa publicidad no mola. Aún así, yo le propondría tres nombres a TVE -eso sí, con pasta por delante-: Jorge Fernández (47), Arturo Valls (45) o, por qué, Alonso Caparrós (49). Es complicado, lo sé. Sí, decididamente el regreso de Operación Triunfo es muy incierto. ¿Conseguirán salvar todos los obstáculos que se les presenta y veremos a los concursantes cruzar la pasarela de nuevo? Son tantas incógnitas en tiempos de coronavirus...

