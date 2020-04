Tsunami en Supervivientes: Rocío Flores desenmascara (y deja temblando) a José Antonio Avilés

"Esto me da vergüenza ajena. Se acabó", grita Rocío Flores (23 años), en blanco y negro y dedo en ristre, cuando conecto Telecinco. ¡BOOOOM! ¿Quién dijo paz? Se lo dice a José Antonio Avilés. A él, como que hay Dios, le suda el cogote: no puede perder a Rocío, su gallina de los huevos de oro. Conmigo no vas a jugar más, a mí no me metas en tus cosas, espeta la Flores con otras líneas que, del nerviosismo, no recojo. Avilés se encoge, le tiembla la mandíbula. No le quedan asideros. Algo me agita el alma. Definitivamente, Supervivientes me viene bien para el ánimo. Llevo unos días bajo de autoestima -maldito encierro, ¡no nos vas a golpear más!- y cuando conecto con Honduras me olvido de todo.

Los primeros días intenté refugiarme en la lectura, pero siempre hay un hueco. Un jodido boquete por el que entra la desolación y la tristeza. No, dicen que a la vida hay que mirarla de frente. Siempre arranco lo mismo, sí, pero lo necesito y me hace bien: a Mediaset también debemos aplaudirla. Se cuela en nuestra casa y nos abriga, quiere y acompaña. ¡A ver quién puede decir lo mismo! Mi abuela, siempre que la llamo, me suelta: "Pues aquí, viendo la tele". Abuela, desde la distancia, ojalá que siempre me digas la misma frase. Ojalá. Vivimos en tiempos demasiado oscuros. Grises tirando a negrísimo.

Tiempos de videollamadas donde mostramos lo mejor de nosotros mismos. Sí, nos hemos acostumbrado a actuar en modo alguno, a lucir la mejor versión de cada uno. Por eso no creo en esas cosas. Y por eso me acuerdo cada día más de una frase de mi padre, antes de que este comenzara: "No quiero verte siempre, solo con tu voz sé cómo estás". La voz, esa gran indignada. ¡Vamos a lo mollar!

Jorge Javier junto a Lara Álvarez durante la emisión de la gala. Mediaset

Qué de cosas han pasado. Prueba de inteligencia, juegos para recolocar a los concursantes en nuevos grupos, una guerra titánica entre José Antonio Avilés y Barranco, enganche entre Yiya y Nyno y revolcón entre todos. Si tengo que definir el panorama es así, como un retazo vicioso -que no sexual-. Un conglomerado batido y servido en frío. A todos les gusta e interesa verse revolcados. Los nominados de esta semana, como saben desde el martes, son Fani, Yiya, Hugo y Elena. Venga, que no estamos para grandes sorpresas: se salvan Elena y Yiya.

Una de las tramas que, os lo juro, me han mantenido alerta durante la noche ha sido la protagonizada por José Antonio Aviés. Sí, otra vez él, el mentiroso. No lo aguanto, pero me alegra las noches. Lo veo como ese perfecto gancho del que tirar para sentir estímulos. Y hace muy bien su función. Diré que el tipo se lo curra y que batalla por sus sueños... sean los que sean. Pero todo tiene un precio, pienso yo. Y si te vendes como periodista, amor, creo que te conducen por la senda equivocada. Sea como fuere, ¿ustedes lo ven sufrir? Pues, ataquémoslo que para eso se expone. Estos días se ha enfrentado a Barranco, pero por puros celos.

Que Jose Antonio se ha peleado con toda la isla, es horrible #SVGala9 — Alegná 🦩 (@alegnax_) April 16, 2020

A Aviles le falta pelear con Lara. #SVGala9 — Doris (@Dorisdelvalle) April 16, 2020

Dios es que en la discusión voy con Barranco 100%, Aviles es MUY pesado y metemierda, por dios, A LA CALLE YA!!! #svgala9 — Patricia 🦉💚🧜🏽‍♀️👮🏽‍♂️ (@patrydelcerro) April 16, 2020

Aviles es el niño mete mierda que todos teníamos en clase. Y si tú no lo tenías, es que eras tú.

Este muchacho todavía no a madurado.. #SVGala9 — ~AmaliaSanchez✌~ (@AmaliaSA000) April 16, 2020

No entiendo lo que tiene Barranco. Bueno sí, lo sé: está perdidamente enamorado de él. Corrijo, no enamorado: obsesionado. Y de ahí, nacen muchos problemas. O alguien lo para, o hará lo que sea por asir el maletín. Porque no mientas, querido José Antonio, Barranco nunca te ha traicionado, nunca te ha dejado de lado por Rocío Flores o Jorge, no: lo que pasa que es todos se quieren alejar de lo tóxico en esta vida. Y tú, amor, lo eres: no lo sabes -en el fondo, te creo con buen poso-, pero eres nocivo sin darte cuenta. Yo me crucé en mi adolescencia más púber con tres 'amigas' de solo título y que estaban, sin saberlo, envueltas en hiel y sobre las que me postraba en hinojos.

Ay, la manipulación. Lo que hace Avilés es más viejo que la lana. "No me gusta hacer daño a la gente", se defiende Barranco. Para que lo entiendan: Avilés sostiene que Barranco, ese gran amigo suyo de pecho y cuasi sangre, "antepone a Jorge a él". "¿A que Jorge es más importante que yo en la isla?", le ha llegado a soltar el andaluz, encelado. Y sigue en su batalla fatua: "Me siento decepcionado con que hayas antepuesto a Jorge a mí". Y su clímax de dramatismo, el de José Antonio, no conoce techo.

"Nunca había vivido la sensación de estar atado a alguien y me daba pavor, pero doy las gracias a Elena porque lo ha hecho muy bien", deja caer para dañar a Barranco tras unas horas cumpliendo su castigo de vivir atado a la madre de Adara. Avilés, ¿en serio buscabas venganza? Qué vacuo y sencillo eres, hijo mío. No soporto tus ansias de cámara, tus deseos de focos. José Antonio, hace tiempo que tu perfil de tonto de pueblo dejó de funcionar. Bueno, y si funciona, da mucho pena verte. A mí no me haces gracia ninguna: ni antes, ni ahora ni en el futuro. Juegas con muchos panos, creo yo.

¡Más cosas, que enroco con este! Me aburre el enfrentamiento entre Yiya y Nyno, los dos son unos sin sal para mí. Me dan un bostezo tremendo: de Nyno ni opinión sostengo y de Yiya está claro: es una superviviente de la vida. Ojo, es capaz de arrañar a quien haga falta por escalar. Cuidado con ella (y su peluca). Me ha encantado su enfrentamiento con Rocío Flores, para mí ha sido muy definitivo. "Yo no quiero ser tu amiga, me das vergüenza ajena", le ha llegado a espetar Rocío, con ese dedo admonitorio y esa mirada 'asesina'.

Vicky Larraz, Cristian y Alejandro, por fin, en el plató. Mediaset

Y él, haciéndose pies a medio gas, ha tirado a arrestos a crédito: "No voy a sacar cojones porque prefiero no brotar hoy para mantener la amistad por un tiempo". ¿Y qué tiene que decir Broncano? "Estoy orgulloso de mis modales. Nunca he manipulado a nadie, nunca me aproveché de nadie. Esta persona (Avilés) me ha hecho pasar, quizás, los peores días de mi vida. No me perdono que me ha haya humillado, pisoteado. Diciendo durante dos meses que era mi mejor amigo". Vamos, en otras palabras, señores: Avilés ha quedado en ridículo y desenmascadado.

Uno de los momentos más tensos de la noche se ha vivido cuando José Antonio ha escupido su bilis más letal contra Barranco: "Estás cerca de Rocío para darle un bofetón a Kiko Jiménez. Por interés para devolvérsela". Barranco solo ha atinado a decir algo con lo que estoy muy de acuerdo: "Eres un tarado y tienes un problema en la cabeza desde hace mucho tiempo. ¿Qué te pasa ahí?". Ojalá los médicos den con ello. Flores también se ha hartado de que Avilés siempre tire de ella.

Ah, y han vuelto este jueves a plató Alejandro Reyes, Vicky Larraz y Cristian Suescun. ¿No os parece que Jorge Javier casi no le ha preguntado nada al hijo de Ivonne? Mejor, ¿no les parece que solo busca la chanza en Alejandro? No sé... Ya cierro, lo juro, ¿por qué se comporta así Reyes? Tan sobresaltado...

Yo viendo cómo Alejandro Reyes imita a Jack Nicholson:

#SVGala9 pic.twitter.com/7W8cyfwvQM — 𝔸ηdrες ℳαυrı✈🍎#QuédateEnCasa🏠 (@Andr3sMau) April 16, 2020

Alejandro Reyes diciendo que es actor eso si es gracioso xd #SVGala9 — Tele📺Circo 🎪 (@TeleCircoo) April 16, 2020

Estoy pasando MUCHÍSIMA vergüenza ajena con Alejandro Reyes, PERO MUCHÍSIMA. #SVGala9 pic.twitter.com/g0yKnEmLY4 — FrikiTV (@FrikiTV1) April 16, 2020

Nominados: Yiya, Nyno, José Antonio, Barranco

Expulsada: Fani

