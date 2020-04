Blanca Suárez enseña su cuarto de baño a toda España gracias a ‘El Hormiguero’

Una semana más, El Hormiguero sigue con su formato ‘quédate en casa’, con invitados por partida doble que son entrevistados gracias a las nuevas tecnologías, a través de videollamadas. Este lunes les tocó el turno a dos actores: Santi Rodríguez (54 años) y Blanca Suárez (31).

Antes de ello, Pablo Motos siguió con su labor didáctica de dar consejos interesantes para los espectadores durante el confinamiento. Su monólogo de este lunes comenzó de manera impactante: “Hoy quiero empezar con un dato: los que duermen cinco horas o menos tienen los testículos más pequeños que los que duermen siete o más. Pierdes testosterona, porque la falta de sueño es lo peor que hay. Vamos a hablar del insomnio. El sueño es una necesidad biológica clave, hace por ejemplo que el sistema inmunológico sea más fuerte”, adelantó.

En relación a esto, el presentador del talk show dejó claro que “no hay milagros, voy a dar una serie de recomendaciones. Después de comer hay que evitar el alcohol, el café y la siesta. Esto último es importante porque permite llegar a la quinta fase del sueño, la REM, la que te permite tener un sueño reparador”. Motos aseguró que hablaba de ello porque “lo he mamado, tengo problemas con el sueño desde que hacía radio”.

A partir de esa experiencia recomienda “tener una rutina, acostarte y levantarte a la misma hora. La temperatura también influye, ya que el cuerpo tiene que bajarla y para ello es mejor dormir en ambientes fríos que cálidos. Luego están una serie de medicamentos, como el orfidal, que no son recomendables, porque no alcanzas una buena calidad de sueño y además tienen un montón de efectos secundarios. Mi médico salva la melatonina, que en España apenas se comercializa, pero en Internet se puede encontrar”. Yendo un poco más allá explicó que, cuando todo eso falla, “no te tienes que quedar en la cama, te tienes que levantar, irte a otra habitación y hacer algo que no sea mirar una pantalla. Tu cerebro debe aprender a relacionar tu habitación con el sueño. Si te pones nervioso, hay una respiración, la del sueño, que se llama 478”. En ese momento, Motos iba a proceder a explicar en qué consistía, pero tuvo que desistir en primera instancia por el cachondeo de los colaboradores, aunque finalmente cedió: “Coges aire durante 4 segundos, lo aguantas durante 7 y lo expulsas durante 8”.

Risas de todo

Todo ese monólogo se extendió más de lo habitual, de hecho, tuvo que ser interrumpida por la pausa publicitaria. Tras ello y la tertulia habitual, en la que Pablo Motos reconoció que le habían echado de dos museos, el Guggenheim y el MoMa de Nueva York, porque “está mal decirlo, pero yo cuando llevo media hora en los museos me empiezo a cansar”, llegó la primera entrevista de la noche. Santi Rodríguez, quien, como era de esperar, puso grandes notas de humor: “Lo llevo bien, hay gente a la que se le puede estar yendo la olla, pero bien. Me paso todas las horas cocinando. Hoy he hecho de postre gambas con café con leche”.

Sobre la rutina, el actor contó que “he dejado de hablarle a la lavadora, porque lo da muchas vueltas. A mi perro, Canuto, lo tengo con tendinitis de tanto sacarlo a la calle. También me ha dado mucho por fregar, al suelo le han salido baldosas”. Al malagueño le llegó la declaración del estado de alarma en plena gira de ‘¡Infarto! No vayas hacia la luz’, en la que habla del grave episodio de salud que vivió. Muestra de esa naturaleza de sacarle humor a todo, contó que compró “108 rollos de papel higiénico”. “Lo compré al por mayor, pasará el coronavirus, vendrá otro virus y yo seguiré teniendo papel en casa”, bromeó.

Sobre el virus, asegura que lo está dando muchas vueltas: “Si te dicen que lo ha pillado un tío comiendo jamón de pata negra o unos langostinos, pase, pero comiendo murciélago…eso tiene delito”. El tema de la comida tuvo más recorrido, ya que Santi Rodríguez contó que en los bufés de los hoteles “echas cosas en los plato, para que no lo coja otro. He visto a gente echar ensaladilla rusa y unas porras para empujarlo. Y la paella a las 7 de la mañana, que no pega, pero para que se lo coma otro me lo llevo yo”.

Antes de despedirse, también tuvo tiempo de compararse con Pablo Echenique (41) por la silla en la que estaba sentado, de mandar mucho ánimo a todos los espectadores y de agradecer a todos los profesionales que están ayudando en esta crisis.

Rincón íntimo

Después de marcarse un karaoke infernal, llegó el momento de la entrevista con Blanca Suárez, que comenzó confesando que la canción que le había tocado a Pablo Motos, ‘Derroche’, de Ana Belén (68), era la canción favorita de su infancia. La primera pregunta a la actriz estaba relacionada con un mensaje que había dejado el otro día en su Instagram: “Dije que estoy pandémica perdida porque cada día que te levantas estás frente a algo nuevo. Todos los míos están bien, así que cruzo los dedos. Me estoy reconciliando con mi casa, estoy limpiando, cambiando los muebles de sitio…”. Preguntada sobre si ha tirado cosas reconoció que “estoy jugando a tener un museo minimalista, he tirado muchas cosas, cajas enteras, todo lo que no había hecho en los tres años que llevo viviendo aquí”.

Otra de las fotos que ha subido recientemente a su Instragram es que había encontrado los calcos de los tatuajes que luce. Lo del perro y el gato quedaba claro por el gusto de Blanca Suárez por los animales, pero quedaba otra incógnita por resolver: “No es un unicornio, es un pony, porque desde que soy pequeña, la gente que más me quiere me llama pequeño pony. Cuando comencé a trabajar llevaba los pelos de colores”, explicó. Sin dejar el asunto de los animales detalló que “tengo un perro y dos gatos, que cada vez que pasan por mi lado me miran con desconfianza, creo que no entienden nada pero están contentos”.

Lo que nadie se esperaba es que una de las revelaciones más íntimas se la sacara una de las hormigas. El fondo que aparecía detrás de Blanca Suárez, con lamas de madera, llevaba a confusión sobre si era una pared o el suelo, la actriz sacó de dudas a la audiencia: “Es la puerta de mi cuarto de baño”, mientras la abría y lo mostraba al público, contando que no se ponía de pie porque llevaba los pantalones del pijama.

.@blancasuarezweb nos abre las puertas de su casa durante el confinamiento #QuédateEnCasaEH17 pic.twitter.com/HpJQVm0fCb — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 20, 2020

A pesar del confinamiento, Suárez está decidida a no perder la forma: “Tengo un grupo con el que el otro día hicimos mi primera sesión de yoga. Llevaba desde los 10 años sin estirarme tanto. Eso sí, mi entrenadora por videoconferencia me está metiendo mucha caña, a veces estoy tentada de cambiar la cámara y dejarme fuera de ángulo para tomarme un respiro”.

En su vertiente profesional, este paréntesis le llegó grabando una serie para Netflix: “Está todo en el aire. Cruzamos los dedos para cerrarlo cuanto antes. Como todo, se irá viendo sobre la marcha. Lo importante es que todo podamos trabajar con garantías y sin riesgos”, finalizó antes de mostrar, una vez más, su cuarto de baño.