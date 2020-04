La profecía de Pablo Motos sobre el coronavirus: de las críticas por "alarmista" al aplauso de Twitter

Pablo Motos ha sido el personaje más popular de esta semana que termina. Si el presentador de El Hormiguero arrancaba su programa el pasado martes dándole un buen tirón de orejas al presidente del Gobierno por su gestión en la crisis del coronavirus, ha querido terminarla de igual modo, tirando de hemeroteca para constatar que él mismo había advertido sobre la pandemia el pasado 2 de marzo en el programa.

Fue Nuria Roca quien se encargó de rescatar el ataque que sufrió Motos después de aquella entrevista con José Ramón de la Morena en la que adelantó que ese virus que mantenía a muchos ciudadanos chinos confinados en sus casas no era "ninguna broma". En este contexto, el presentador explicó que el 27 de febrero le había pedido a la jefa de Ciencia del programa que le pusiera en contacto con un científico que estuviese al tanto de la evolución del COVID-19.

Por eso, días después, mostraba su preocupación en directo. Ahora, la pregunta que se hace es que "si un simple presentador como yo fue capaz de encontrar esa información poniéndome en contacto con un científico, cómo no fue capaz de hacerlo el Gobierno", espetó Motos en su segundo ataque al Ejecutivo esta semana:

¿Qué dijo aquel día?

Para saber exactamente qué es lo que dijo Pablo Motos aquel 2 de marzo vamos a revisar la entrevista que mantuvo con el locutor José Ramón de la Morena que puede verse en este enlace a la web del programa. El presentador arrancó avanzando que hablarían del coronavirus y el entrevistado preguntó si iba a venir "la china", refiriéndose a Yibing, la colaboradora de origen asiático de El Hormiguero.

Motos se lo confirmó y aseguró que "es la que sabe de verdad", ahondando en que "seguramente la gente se va a quedar bastante sorprendida sobre el concepto que tenemos nosotros de nosotros mismos y el que tenemos de los chinos, de que son descuidados y tal. A ver si va a ser al revés". El locutor contestó que a él le parecían "muy cochinotes" y que "nos habían mandado eso para acá", pero el presentador se puso todavía más serio.

"Hay mucha información mala y hay que ir a las fuentes oficiales. Una de las mentiras que se dice es si lo ha creado el hombre. No es así", zanjó, para bromear después sobre la acusación que señalaba a Trump y preguntarle a De la Morena qué podría ocurrir en el fútbol si "la cosa se pone seria". Este no lo dudaba: "Que empiecen a aplazar partidos, hacerlos a puerta cerrada... No creo. ¿Por qué con el coronavirus y no con la gripe?".

En este punto Motos enumeró que los datos rigurosos apuntan a que un 80% de la población se recuperaba, pero 1 de cada 6 personas sufría consecuencias graves. "Es una enfermedad nueva, con lo cual hay un montón de cosas que todavía no se saben y pueden ser inquietantes. Le puede ir bien el calor y puede ser que en primavera se muera, pero también se podría complicar y no es ninguna broma".

El 'doctor' Pablo

De La Morena reconoció que se estaba quedando "acojonado" y Motos anticipó que las cifras sobre muertes nos llegaban para "que nos lo tomemos en serio" y aconsejaba ya ese día, 2 de marzo, "higiene a tope, lavarse las manos frecuentemente, no tocarse la cara y, si estamos con una persona infectada, hay que estar a un metro". También señaló que el "peor escenario" era que "se convierta en una pandemia".

El presentador recomendó informarse a través de la web de la OMS y dejarse de "historias extrañas" porque se estaba diciendo "mucha gilipollez", mientras el invitado se inquietaba en su asiento: "Me estás acojonando de una manera... ¿Para esto me traes?", le espetó en directo. Una expresión muy parecida, asegurando que estaba "preocupado", lo repitió el locutor ese mismo día al comienzo de su programa en Onda Cero.

Sin embargo, a parte de los espectadores de El Hormiguero le pareció una "barbaridad" que Motos se dedicara a "alarmar" de esa manera desde su programa y las críticas se multiplicaron en Twitter:

Ahora, sumando cientos de nuevas muertes cada día, los comentarios que se pueden leer en las redes sociales son bien distintos:

