Prepara este tartar de jamón y aguacate en menos de cinco minutos: ¡riquísimo y saludable!

La excusa esa de que no comes bien porque no tienes tiempo para cocinar ya no se la cree nadie. Déjate de cuentos y aprende a hacer este riquísimo plato para el que no necesitarás gran dedicación. Te traemos una receta perfecta para comidas y cenas veraniegas, muy saludable y que prepararla no te llevará más de cinco minutos. Coge papel y boli y anota.

La receta nos la enseña Nutrifitgema, que en su cuenta de TikTok nos enseña a hacer platos tan sabrosos y nutritivos como este. Para realizar este tartar, sólo necesitas 80 gramos de taquitos de jamón, un tomate, salsa de soja, mostaza, cebolla y un aguacate. ¿Lo tienes todo?

Vamos allá entonces. Lo primero que tienes que hacer es servir en un recipiente los 80 gramos de los taquitos de jamón. En ese mismo recipiente añadirás un tomate cortado en dados muy pequeños, una cuchara pequeña de salsa de soja, un poco de cebolla perfectamente troceada y, esto es opcional, una cucharada pequeña de mostaza de Gijón.

Lo siguiente será mezclarlo todo, asegurándote de que todos los ingredientes hayan quedado impregnados del olor y sabor de los otros. Cuando lo tengas, pela un aguacate entero y córtalo en trozos pequeños, y una vez listo lo sirves en un molde circular.

Será entonces el momento de añadir la mezcla anterior, que, como bien sabes, debe estar todo bien compacto y unido. Pon esta mezcla encima del aguacate, con cuidado de que no vaya a sobresalir del molde. Ahora sólo faltaría darle tu toque personal. Puedes añadirle por encima un poco de orégano o cualquier especia o ingrediente que consideres oportuno

Por supuesto, esto es sólo una inspiración de receta. Nosotros te decimos cómo lo ha hecho esta tiktoker, pero tú puedes añadir o quitar cualquier ingrediente que quieras, faltaría más. De hecho, en los comentarios al vídeo podemos observar alguna que otra recomendación para enriquecer este sabroso tartar. Una seguidora llega a proponer incluso añadir salchichón de Málaga, así que tú no te cortes y experimenta con tus ingredientes favoritos. ¡Que aproveche!