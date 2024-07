Se vuelve viral la receta de 10 minutos con la que además vas a bajar de peso: apúntala

¿Crees que no comes lo suficientemente sano porque no tienes tiempo para preparar elaboradas y saludables comidas? No te preocupes, con la idea de cena que te traemos vas a aprender una sencilla receta que no te llevará más de 10 minutos prepar y que te ayudará a bajar de peso. Y lo más importante de todo que tampoco queremos olvidar, está para chuparse los dedos.

Toma nota, necesitarás tacos de jamón, un diente de ajo y dos huevos cocidos. Y sobre todo, el ingrediente estrella y el que le aporta toda su identidad a este plato, la coliflor. En este caso, la necesitarás en forma de migas de coliflor, que lo puedes comprar en cualquier suppermercado.

¿Por qué es tan importante este tipo de verdura? La coliflor es rica en vitaminas C y K, fibra, antioxidantes y compuestos sulfurosos. Su consumo ayuda a mejorar la digestión, fortalecer el sistema inmunológico y reducir la inflamación. Además, es baja en calorías, lo que la convierte en una excelente opción para controlar el peso. Por si fuera poco, sus antioxidantes y fitonutrientes contribuyen a la prevención de enfermedades crónicas, incluyendo ciertos tipos de cáncer, protegiendo así la salud general del cuerpo.

Como vemos, una de las mejores cosas que tiene esta idea de cena que nos enseña la influencer Rosabel Gómez en su cuenta de TikTok, donde acostumbra a compartir propuestas y recetas más que interesantes, es el poco tiempo que se requiere para elaborar este revuelto.

Para llevarlo a cabo tendrás que saltear los tacos de jamón con el diente de ajo ya cortado en finas láminas, y una vez mezclado deberás añadir las migas de coliflor. Cuando lo tengas todo bien impregnado, añade la guinda del pastel, dos huevos cocidos con el punto exacto de la yema. Y ya lo tienes listo.

Como ves, se trata de una idea de cena sencilla, muy rápida y que está francamente rica. Y además, si estás tratando de perder peso estos días, con este plato lo lograrás. Y es que la coliflor es un alimento casi perfecto para tal propósito. Hablamos de una verdura baja en calorías, con lo que podrás consumirla en grandes cantidades sin exceder el consumo calórico diario, alta en fibra, con un alto contenido de agua y baja en carbohidratos.