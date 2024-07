Cristian Ventura traspasa fronteras con 'permiso, buenas tardes': su cliente más español, en Gibraltar

No hay duda de que es el personaje del verano en las redes sociales. Su "con permiso, buenas tardes", ha pasado de ser una simple muletilla empleada recurrentemente en sus vídeos a ser la frase de moda para miles de jóvenes en España. Nos referimos, como no podía ser de otra forma, al camarero más célebre de TikTok, Cristian Ventura.

Ventura lo ha vuelto a hacer. Le habíamos visto servir copas a lomos de un caballo, en la playa o incluso en una pista de aterrizaje nada más bajarse de la avioneta. Pero esta vez ha ido un paso más allá. España se le ha quedado pequeña y el tiktoker ha tenido que desplazarse hasta Gibraltar para servir uno de sus aclamados combinados.

"He tenido el placer de servir a este señor con unas vistas increíbles desde Gibraltar. No olvidemos que el respeto y la elegancia van cogidas de la mano", anunciaba el célebre camarero en su cuenta de TikTok para locura de su más de medio millón de seguidores. El impacto no se ha hecho esperar, y en menos de 24 horas el vídeo de Ventura acumula en la red social china más de un millón de reproducciones y supera las 100.00 interacciones.

Con su traje habitual y el "Un beso y una flor" de Nino Bravo como banda sonora, Ventura recorre todo Gibraltar hasta topar con el cliente que le estaba esperando. Por el camino deja la frontera, supermercados, cabinas de teléfono, incluso llega a encontrarse con los famosos monos de Gibraltar, a los que, como no podía ser de otra manera, también les dedica un "con permiso, buenas tardes".

Todo ello para llegar al mirador desde el que se pueden observar unas magníficas vistas del estrecho y del peñón. Allí le espera un hombre ataviado con la bandera de España anudada al cuello, perdiéndose en la inmensidad del paisaje gibraltareño.

De entre todos los elementos mágicos del clip, hay un detalle que ha llamado particularmente la atención a los seguidores del camarero. Y es que al principio del vídeo, Ventura porta sobre su bandeja la botella de licor de mango y un vaso con unos hielos, sobre el que servirá dicho licor. Sin embargo, a medida que transcurre el vídeo y nuestro personaje recorre las diferentes ubicaciones gibraltareñas, observamos cómo los hielos poco a poco se van derritiendo hasta, finalmente, convertirse en agua. "Lo de que al principio haya hielos y al final agua hace que me crea que se ha paseado por todo Gibraltar así", comentaba un sorprendido usuario.