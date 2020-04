El acoso y derribo a Pablo Motos por decir en 'El Hormiguero' que Sánchez se ha equivocado

El monólogo con el que Pablo Motos comenzó El Hormiguero el pasado martes ha suscitado una intensa polémica en redes sociales. El presentador se dirigió a los políticos para pedirles que trabajasen en equipo, poniendo como metáfora a los "peces blancos": "Son peces chiquititos que, cuando son atacados, forman una silueta de un escualo que está en posición de contraataque", explicó.

Motos hizo hincapié en que "no hay egoístas, no hay ningún pez que se queje por el sitio que ocupa". Hasta aquí su discurso se parecía más a una llamada a la responsabilidad general de los que ocupan escaño en el Parlamento, preguntándoles directamente si es que no van a "estar a la altura y trabajar en equipo para que muera menos gente"; sin embargo, el conductor del programa de Antena 3 aprovechó para darle un zasca al presidente en la recta final de su monólogo.

"Lo cierto, también hay que decirlo, para que todo el mundo se ponga de acuerdo tiene que haber una propuesta honesta, sin politiqueo, respeto al adversario y, sobre todo, la voluntad de que en un trabajo en equipo gana la mejor idea, no la idea del que manda. Sobre todo cuando el que manda se ha equivocado ya muchas veces", sentenció:

En un equipo de verdad, gana la mejor idea, no la que dice el que manda. Necesitamos políticos que trabajen en equipo #QuédateEnCasaEH14 pic.twitter.com/re5FHC8gYY — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 14, 2020

La crítica de Pablo Motos cayó como un jarro de agua fría sobre los seguidores del líder del Ejecutivo, que pusieron al presentador en la diana de las redes sociales como había ocurrido algunos días antes con Enrique San Francisco al haberse posicionado públicamente a favor de las propuestas de Vox.

El nombre del presentador ocupó durante buena parte de este miércoles lo más alto de las tendencias en Twitter por críticas como estas:

Muy bien Pablo Motos, bufón:

Cual es la mejor idea de los partidos que apoyas?

- Banderas a media asta

- Abrir mercerías

- Negar la sanidad a los inmigrantes

- Dar un golpe de estado

- Que las grandes empresas dejen de pagar impuestos aunque estén repartiendo dividendos pic.twitter.com/8UbrWnQDWw — Fben Анархист Especimen ?￰゚ムᄍ?￰゚ム﾿ ? (@fbenavid) April 15, 2020

Lo de trabajar en equipo está muy bien, como en el resto del mundo. Pero Pablo Motos, al final ha sacado su vena de facha de derecha y ataca al Gobierno.



No ha atacado a la derecha y la ultraderecha, que nadan en otra dirección, utilizando a los muertos.

pic.twitter.com/hIjJrysFVH — Emma (@Emma1492is) April 15, 2020

Pablo Motos en @El_Hormiguero vendiendo la moto de que los políticos tienen que entenderse, pero remata diciendo que el que gobierna ha errado mucho y que tiene que dejar que los demás le digan lo que tiene que hacer, da un poco de asco el payaso, la verdad. — Luis_Polo_de_Limón (@LuisPolodeLimon) April 14, 2020

Pablo Motos tiene Podemitis crónica desde hace 5 años y no desaprovecha la ocasión para soltar su propaganda cada vez que puede.



Credibilidad CERO!! #QuedateEnCasaEH14 — ✯?￰ンルレ?￰ンルᆰ?￰ンリ﾿✯ (@jesdd78) April 14, 2020

Os habéis convertido en una bazofia de programa desde hace muchísimo tiempo.

Enhorabuena. — Sergio (@TrainerExtreme) April 15, 2020

Don Pablo Motos:

En ESPAÑA y el resto de países del MUNDO, gobiernan los elegidos para hacerlo (la mayoría de los pececitos).

Y, en una crisis, TOD@S deben remar en el mismo sentido.



El problema es que algunos de esos pececitos quieren dar un GOLPE DE ESTADO, y Ud. ni se entera. https://t.co/MtRKcroOcY — ¡SUJÉTAME EL CUBATA!?￰゚メワ✊❤?￰゚メワ (@SujetaEl) April 14, 2020

Pablo Motos, si quieres gobernar, preséntate a las elecciones.

Se perfila como próximo entrevistado en telefachanegre. — Jesk Rey Ⓜ (@Jesk_Rey) April 14, 2020

Estoy de acuerdo en casi todo el video. Solo falla una parte, el tufo derechista que le echa la culpa de todo al gobierno actual...

Pero bueno, esto me deja claro ya, del todo, que el hormiguero es un programa aplaudefascistas que no volveré a ver nunca más — David Miralles?￰゚ヌᆭ?￰゚ヌᄆ (@miralles1980) April 15, 2020

"Pablo Motos"

Motos ha vertido una reprimenda demagógica invocando al "capitán a posteriori". Acusa al Ejecutivo de cometer errores y ha sugerido que se aparten para que gobierne la mejor idea. ¿No habrá pensado en Casado que días antes del estado de alarma anteponía la economía? — Jose Solano (@Chancams) April 14, 2020

Pablo Motos debería hablar claro y dar la cara, como han hecho Quique San Francisco y Josema Yuste, en lugar de hablar con metáforas de coach de Güisconsin para hacerse el cultureta. — Alégrame el día (@harryelsocio) April 15, 2020

Resumen del vídeo de Pablo Motos: "¿de verdad no sois capaces TODOS los políticos de poneros de acuerdo y trabajar en equipo? Pedro, dimite y así podrán trabajar en equipo el PP, VOX y Cs, que son los que me pasan panojita." — Napo Dainamait El Blanco (@NapoDinamait) April 15, 2020

Y es que Motos ya forma parte de la cada vez más extensa lista negra de personajes mediáticos que la izquierda ha tachado de "fachas" después de posicionarse políticamente:

Bueno, pues ya tenemos el tercero que conforma la terna de la santísima trinidad de la carcunda en tiempos del coronavirus: a Quique San Francisco y a Josema Yuste, se le ha sumado esta noche Pablo Motos. — Rafa Morata ?¬ンᄂ️? (@rafa_morata) April 14, 2020

Referentes culturales de la ezpaña cañí

- Quique San Francisco

- Bertin Osborne

- José Manuel Soto

- Javier Cárdenas

- Josema Yuste y ahora Pablo Motos

De donde nada hay, nada se puede sacar. #VivaElRey pic.twitter.com/DvUm2RnC5J — Jano Nano (@hacialaextinci1) April 14, 2020

Menos mal que, al menos, todavía nos hemos podido reír con algunos memes:

Para los que os interesa la biología y estáis buscando en google los "peces blancos" de Pablo Motos, esos que —se mueven todos a la vez simulando la silueta de un escualo con la boca abierta girada hacia el pez que los está atacando y van hacia él—



... salen en este documental: pic.twitter.com/nFMEApLu2y — Dr. BioBlogo (@DrBioblogo) April 15, 2020

Las nuevas mascotas de Pablo Motos: TRANCAS Y FACHANCAS. #ElHormiguero pic.twitter.com/lr4og9RZy3 — Silicon Fuzz (@bythefuzz) April 15, 2020

Si Pablo Motos fuese un pez: pic.twitter.com/zRSrFrRk4f — Calabaza Proletaria (@CalabazaProlet1) April 14, 2020

Pablo Motos missing Albert pic.twitter.com/1qPKQSaLCM — cesarhaddock (@cesarhaddock) April 14, 2020

Creí que no podía haber un símil peor para el virus que el de la guerra pero acabo de oír a Pablo Motos comparándonos con un banco de peces. pic.twitter.com/kP1GN5z5CR — Cronopia (en cuarentona) (@2LaCrono) April 14, 2020

Los progres cuando Pablo Motos dice que los partidos políticos deben trabajar en equipo vs cuando termina diciendo que el Gobierno ha hecho cosas mal. pic.twitter.com/Nvoxbe8Ss9 — Sylvester Staline (@Ztalenin) April 15, 2020

