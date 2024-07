El "baile de padre" de Monedero en la fiesta de Nicolás Maduro llena de vergüenza ajena las redes

Venezuela vive estos días inmersa en plena agitación previa a las elecciones del próximo domingo 28 de julio, las primeras con unas expectativas de cambio real a tenor a lo que dicen las encuestas. El presidente Nicolás Maduro llega desgastado tras más de 10 años en el poder, y Edmundo González Urrutia, el líder de la oposición, se postula como un candidato con firmes opciones a derrocar al líder chavista.

En este contexto, un vídeo de la campaña electoral del presidente Maduro está corriendo como la pólvora en las redes. En él podemos ver a uno de los personajes que más ruido suelen generar cada vez que aparece algo de ellos por Internet. Nos referimos a Juan Carlos Monedero.

El que fuera junto a Pablo Iglesias uno de los fundadores del partido Podemos, asistió recientemente a un mitin de Maduro en la provincia de Carabobo de cara a las elecciones de este domingo. En él vídeo, compartido en la red social X por la periodista Madelein García, podemos observar a un Monedero pletórico bailando al ritmo de la actuación musical que en ese mismo momento tenía lugar sobre el escenario.

.@MonederoJC finalmente aprendió a bailar en Venezuela así estuvo la última visita de @NicolasMaduro a Carabobo antes de las elecciones del #28JUL. pic.twitter.com/MfNzSGpVyt — Madelein Garcia (@madeleintlSUR) July 24, 2024

La imagen del politólogo dejándose llevar por la música ha causado gran revuelo entre el "tuiterío", donde Monedero es sin duda uno de sus personajes más polémicos. Y es que el vídeo del ex dirigente de la formación morada dándolo todo, perfectamente ataviado con gorra y camiseta en honor al presidente venezolano, con los pulgares de ambas mano levantados, haciendo el gesto de "OK" no ha dejado indiferente a nadie.

El bailoteo de Monedero se produjo justo antes de que Maduro, en medio de un ambiente tan festivo, cogiese el micrófono y empezase su discurso ante una masa enfervorizada. Mientras esto ocurría, la cámara se centraba en filmar al representante español, que, visiblemente emocionado, repetía gesto con los pulgares mientras le decía a la cámara "qué maravilla, qué maravilla".

Las reacciones no se han hecho esperar, y muchos han sido los que han criticado su sumisión al poder venezolano. "Por dinero baila el perro. El refranero español no falla nunca", comentaba un tuitero. Aunque otros han preferido poner el acento en el sorprendente baile del politólogo. "Bailar con los pulgares hacia arriba, no te baila así ni la tía soltera del pueblo", sentenciaba otro.

El refranero español no falla nunca. https://t.co/uYafEKL8QB — Juan Luis Hortelano (@jlhortelano) July 25, 2024