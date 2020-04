La pregunta de unos diputados del PP sobre Televisión Española que se ha vuelto en su contra

En el contexto actual, cuando partidos y medios de comunicación mantienen un intenso enfrentamiento diario y el ente público está en el centro de la diana, una pregunta que el Partido Popular registró en el Congreso de los Diputados el pasado 10 de febrero sobre la cuenta de Twitter de Televisión Española ha sacado los colores a la formación de derechas al hacerse viral la contestación de la Administradora única, Rosa María Mateo, en la que quedaban en evidencia.

En la respuesta de Mateo, rubricada el 16 de marzo y registrada con fecha del 3 de abril, se puede leer la pregunta que formularon en su momento conjuntamente los diputados populares Macarena Montesinos, Carmen Riolobos, Tristana Moraleja, Tomás Cabezón, Eduardo Carazo y Andrés Lorite Lorite: "En el canal oficial de Twitter de RTVE se invita a seguir el periódico El País, a Pablo Iglesias y al PSOE, ¿considera la Administradora única de RTVE que estas referencias son ejemplo de pluralismo?".

Preguntaban además, no sin cierta sorna, si "tiene previsto la Administradora única de RTVE ampliar las cuenta de Twitter aconsejables por la Corporación". No obstante, la respuesta de Mateo empieza seria y tajante: "Esa afirmación no es correcta", dice, añadiendo que "el canal oficial de Twitter de RTVE no invita a seguir a ninguna cuenta. Las sugerencias que aparecen al visitar un perfil cualquiera de esta red social (el de RTVE y cualquier otro) están personalizadas para cada usuario, las realiza Twitter y están basadas en algoritmos".

"Marcianadas parlamentarias"

Rosa María Mateo continúa queriendo dejar claro que "la cuenta de RTVE en Twitter demuestra su pluralismo informando con veracidad y profesionalidad y, como hasta ahora, no va a aconsejar seguir ninguna cuenta". Completa su escrito apelando a la información recogida al respecto en el Centro de Ayuda de la red social e, incluso, añadiendo el enlace al mismo al final para que lo pueda consultar quien lo desee.

Esta funcionalidad de Twitter en la que te sugiere varios perfiles que, según su algoritmo, pueden interesarte cuando detectan que visitas uno concreto es de sobras conocida por los usuarios que tengan un mínimo de conocimiento sobre el manejo de la red social. Por eso, la pregunta parlamentaria del PP ha resultado bastante "ridícula" para una mayoría de tuiteros que no han dudado a la hora de hacer leña del árbol caído:

El ridículo del Partido Popular en niveles astronómicos. Pregunta registrada por diputados del PP en el Congreso y respuesta de RTVE. Pasen y lean. Info aquí: https://t.co/5xM78ov9Ll pic.twitter.com/DzarrZSC13 — Jorge Pérez Naharro (🏡) (@Naharroalc) April 16, 2020

Hoy, en Marcianadas Parlamentarias...



Diputados del @populares reprochan a RTVE que, al meterse en el Twitter de RTVE, se les recomienda seguir a El País, Pablo Iglesias y el PSOE...



...esa recomendación la hace Twitter, es personalizada a cada usuario y en base a un algoritmo pic.twitter.com/zygnASY1JL — J. J. Gálvez (@jjimenezgalvez) April 16, 2020

Diputados del PP preguntando sobre los algoritmos de Twitter, en la cuenta de RTVE. pic.twitter.com/D3dW6tiMzH — Aleix Lladó (@Aleix_LlM) April 16, 2020

Lo más impresionante de esta pregunta es que la firman 6 diputados del PP y ninguno se ha dado cuenta del ridículo que hacía. pic.twitter.com/oOp52METOV — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) April 16, 2020

Habría que prohibir los algoritmos! Estos algoritmos son unos rojos!!! — Sergius (@Locutus076) April 16, 2020

Diputados del PP preguntando ESTO.

Im presionante, que decía Jesulín. pic.twitter.com/lCNS5Pt8qq — JavierM 🔻 (@Javi_erM) April 16, 2020

Si es que son bobos. Ejemplo de los 6 primeros que me salen a mi. 3 partidos (entre ellos pp) y 3 diarios.

que no sepan que twitter toma en cuenta para seguir las palabras que nombra mas una cuenta y otras centas que nombran esas palabras... pic.twitter.com/Tg0BPycJET — J Y N 4 4 😼🎶🆗 (@javisoto98) April 16, 2020

Esperemos que las siguientes preguntas que se formulen por su parte en el Congreso aporten algo más que risas y no sean al menos un bulo en sí mismas.

