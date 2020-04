La 'infalible' estrategia económica con la que Maite Galdeano quiere salvar a España de la crisis

He aquí una nueva demostración de que Pedro Sánchez tendría que dejar de parapetarse en los "expertos" y empezar a escuchar otras voces sabias que manejan teorías innovadoras para ayudarnos a salir de la crisis. Las palabras de Maite Galdeano, la exconcursante de Gran Hermano, son una buena prueba de lo que estamos diciendo.

La mujer, fan declarada del presidente del Gobierno y su acérrima defensora, ha soltado una extravagante teoría económica en uno de sus directos de Instagram que ha saltado a Twitter para que la humanidad entera pueda ver la luz a través de ella. Y es que Galdeano está muy concienciada para ayudar al país en mitad de esta pandemia.

"Necesitamos medidas tajantes que ayuden a subir a España para que el ciudadano, que siempre paga impuestos, no pierda y no sufra. No tenemos que sufrir por un virus que ha paralizado el mundo entero", empezaba la mediática economista:

MENOS MAL QUE TENEMOS A MAITE GALDEANO pic.twitter.com/2mlL9PSSyE — #YoMeQuedoEnCasa (@AdolfoRH) April 9, 2020

Además, la colaboradora de Telecinco parece que ha visto recientemente La Casa de Papel, porque su hilarante solución pasa por poner a funcionar las máquinas que imprimen dinero a todo trapo para que el Gobierno nos pueda dar unos "5.000 eurillos a fondo perdido" con los que ir tirando y estando más tranquilos...

Maite Galdeano. Economista.

Nos va a salvar la economía!!!

JAJAJJA pic.twitter.com/k0Sc45dP3T — Elena (@Elenasancheezz) April 9, 2020

La "frescura" de sus ideas no se detiene aquí y también ha repartido a aquellos que se lo están poniendo difícil al Gobierno, los "pájaros carroñeros que tiene al lado diciendo tonterías", apunta Maite, añadiendo que "bastante tiene encima con todo este follón, están haciendo pura demagogia":

EL SENTIDO DE ESTADO DE MAITE GALDEANO pic.twitter.com/Fol9meCw3B — Víctor Amor 🏳️‍🌈 (@_VictorAmor) April 10, 2020

Por supuesto que estos vídeos han acumulado un sinfín de comentarios en Twitter, donde las reacciones van desde la incredulidad al cachondeo:

CÓMO NO SE NOS HABÍA OCURRIDO ANTES. — Enrosinat🔻👽 (@enrosinat) April 9, 2020

Que cojones acabo de ver — Adrián Gómez (@adrigmz00) April 14, 2020

El Premio Nobel de Economía de 2020 es para... ¡la charo del PSOE! 🥳 — Gay de VOX 🇪🇸 (@callateprogre) April 13, 2020

La Maite' podría ser, sin problema alguno, ninistra de este gobierno.

1. La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre produce moneda circulante, pero no la emite, que es responsabilidad del Banco Central Europeo.

../... — Mula Ginébrez (@MulaGinebrez) April 11, 2020

La ignorancia es atrevida..... vergonzoso sacar a una persona sin límites verborreicos en los medios de comunicación. — Charo ansorena pèrez (@Charoansorenapr) April 11, 2020

Dios mío🤦‍♀️ a esta mujer la pueden encerrar ya? gracias😬 — Inma (@Inma21236025) April 9, 2020

Para los que no lo entiendan, hagamos reducción a lo absurdo: imagina que cada persona tiene una impresora de billetes en casa, cuanto vale el dinero? — A S I E R ᴀʟᴠᴀʀᴇᴢ (@asier_r6) April 10, 2020

Deflación de la moneda, inflación proporcional de los precios. Es muy peligroso que gente adulta y con capacidad de voto acumule tantísima ignorancia económica. — Pablo Devis ® (@PabloDevs) April 9, 2020

Cuando haces un directo de Instagram después de ver La casa de papel. pic.twitter.com/6yciLPLARM — Miguel Ríos 🔻 (@mikealicante) April 9, 2020

[Más información: La pregunta de unos diputados del PP sobre Televisión Española que se ha vuelto en su contra]