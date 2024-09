Cómo saber si tu pareja es un manipulador emocional: huye si se comporta así contigo

Esperemos que nunca te haya pasado, pero por desgracia es más habitual de lo que parece. Que tu pareja sea un manipulador o manipuladora emocional es algo de lo que nadie está exento. Es más, y esto es lo verdaderamente preocupante, puede que tú te veas reflejado en alguno de los rasgos que suelen presentar este tipo de conductas.

Para identificar personalidades tóxicas como estas, es importante tener bien claro cuáles son sus principales atributos. Nos lo cuenta en su perfil de Instagram Paula Marín, que además de psicóloga, formadora y divulgadora, es también la autora del libro "Atokuidado Emosional", con el que ayuda a los lectores a quererse a sí mismos, "aún con los errores que vayamos cometiendo".

Según la escritora, un manipulador emocional es aquel que se marcha cuando más lo necesitas o que aparece cuando le da la gana, que suele ser cuando lo estás superando. Además, no tiene en cuenta tus necesidades ni tus emociones, y te hace sentir que lo que dices, piensas o sientes no es importante.

Más pistas para saber detectar estos comportamientos tóxicos. Este tipo de personas no te suelen escuchar. Tampoco te apoyan y le quitan valor a tus logros. Además, un manipulador emocional siempre habla de él - o de ella- mismo, y se enfada por cualquier cosa que hagas.

Incluso, según Marín, puede que llegue a enfadarse por cosas que haga él mismo - o ella-, porque, en su cabeza, la culpa siempre va a ser tuya, hasta de sus cambios de humor. Además, te hace creer que los demás no te valoran, intenta hacerte sentir pequeña para engrandecerse él, y eso conlleva que tú tengas miedo de hacer cualquier cosa, porque es impredecible y no sabes cómo va a reaccionar.

Para esta investigadora, un manipulador emocional te hará creer que eres mala hija, mala hermana, mala amiga, mala novia, mala profesional -lo mismo ocurre en el caso de que seas hombre, mientras que alabará cualidades de otras personas minimizando las tuyas buscando tu inseguridad-.

En definitiva, este tipo de personalidades suelen cuestionar tu manera de ser y sentir, para que sientas vergüenza y dudes de ti misma, además te mentirá tanto hasta tal punto que acabes dudando de la realidad. En ese caso, irá de víctima y te hará chantaje emocional.

Si te has visto reflejado en alguno de estos puntos, es necesario que cambies tu manera de relacionarte con la gente. Si, en cambio, sientes que has vivido con tu pareja algunas de las situaciones que enumeramos, no lo dudes, sal de ahí corriendo.