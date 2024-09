Despídete del clásico "hola qué tal": esto es lo que tienes que hacer si quieres ligar en Tinder

Tinder, Bumble, Hinge, Grindr... la lista es casi interminable. Si alguno de estos nombres, incluso varios de ellos, te resulta más que familiar, y tú también has optado por encontrar el amor en las aplicaciones de citas pero no estás logrando los resultados que esperabas, tenemos la solución ideal para ti. La clave de todo reside en el chat que des, es decir, en cómo sea la conversación con tu match.

Nos lo cuenta el influencer Ribibarber, que en su cuenta de Tiktok, seguida por más de medio millón de personas, afirma poder "ayudarte a conectar con mujeres y a fluir en la conversación". De hecho, la mayoría del contenido que comparte en la red social china está enfocado de una u otra manera a conseguir este propósito.

Según este afamado creador de contenido, lo que nunca nunca nunca debes hacer es iniciar una conversación siguiendo los parámetros clásicos. Es decir, nada de escribir "hola qué tal", que de pie a un protocolario "bien, ¿y tú?". Según su opinión, así es cómo empiezan la mayoría de usuarios de estas redes sociales sus respectivas conversaciones, por lo tanto la diferenciación con el resto de candidatos es prácticamente inexistente.

Para este tiktoker, si lo que de verdad pretendes es causar un primer impacto verdaderamente notable en tu match, debes huir de los convencionalismos clásicos, y ser un poco más atrevido a la hora de romper el hielo. Para él, lo más importante es "dar juego a la conversación".

Y cómo se da juego a la conversación, te estarás preguntando. El propio creador de contenido pone un ejemplo de un diálogo real para que tomemos nota. En esta conversación, Ribibarber empieza directamente con un "vaya, vaya, a quién tenemos aquí", seguido de un inquietante "¿sabes qué?", que dará pie a un interés real por parte de la otra persona.

"Hacer esto no tiene mucho mérito. El mérito está en saber mantener el interés a lo largo de la conversación", señala este gurú del amor. Aunque por lo visto, no a todos sus seguidores les ha convencido el truco. "Empiezo así y me pegan el visto de mi vida", bromeaba uno de sus muchos seguidores. "Le dije sorpréndeme y me sorprendió dejándome en visto, ¿voy bien?", bromeaba otro de ellos.