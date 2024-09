Le llueven las críticas por acusar a este dirigente del PP de ser un "machito que iba de heterosexual"

El pasado sábado 7 de septiembre fue un día muy especial para Javi y Juancar. Y es que estos jóvenes, naturales de Valencia, celebraron este día su enlace matrimonial rodeados de amigos y familiares. La peculiaridad de esta boda reside en que Juancar es el número dos del PP valenciano, Juan Carlos Caballero, hecho que algunos usuarios de las redes no le han perdonado.

Todo comenzó cuando la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá, compartía en su cuenta de X un tuit felicitando a la pareja por su enlace. El mensaje, en el que podemos ver varias fotos de los novios, así como de la propia Catalá leyendo en la celebración, ha tenido más recorrido del que seguramente buscaba su autora.

"Caminad juntos, parando el viento dentro de los huracanes. Superhéroes, como vosotros. Tomaos de la mano para uniros como imanes, porque juntos sois invencibles". Muchísimas felicidades Javi y Juancar, y GRACIAS por tanto", afirmaba la alcaldesa en el tuit en cuestión.

Así pues, el tuit de Catalá llegó a ojos de Ramón López, un usuario de X que se define como "comunicador y creador de contenidos, experto en política y cultura y zurdo", y que no dudó en atacar a Caballero por su pasado político.

"Coincidimos en la Universidad de Valencia. Él era un "machito" guapo, que iba de heterosexual porque pertenecía a las Nuevas Generaciones del PP. Su vida era una farsa, pero hoy ya no tiene que mentir sobre su orientación y se casa con un chico gracias a la izquierda. De nada", afirmaba su incendiario tuit.

Las respuestas no se han hecho esperar y numerosos usuarios han manifestado un firme rechazo a las palabras empleadas por López. "Juzgar a la gente por no vivir fuera del armario, sabiendo lo que muchos sufren estando dentro, me parece que está muy feo y no aporta nada", comentaba uno de ellos.

