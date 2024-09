Por esto deberías dejar de llamar 'peruanos' a cualquier persona con rasgos andinos

¿Alguna vez has escuchado a alguien llamar "peruano" a una persona sólo por sus rasgos físicos? Si es así, seguramente sepas que se trata de una expresión con una marcada connotación racista. Y si encima la persona a la que se lo has escuchado empleó el término con un tono despectivo, no pudo estar más lejos de la realidad. Y es que los peruanos son, además de otras muchas cosas, súper humanos.

Sí, así tal y como suena. Nos lo cuenta Mafer, una influencer que en su cuenta de TikTok comparte contenido tan interesante como este. En esta ocasión, la joven bióloga reivinidica el carácter peruano y nos explica las peculiaridades de este país y de cómo sus habitantes se han ido adaptando con el paso del tiempo a la altitud..

"¿Qué le pasa a nuestro cuerpo a tanta altitud? A medida que aumenta la altitud disminuye la presión parcial de oxígeno, o lo que es lo mismo, las moléculas de oxígeno disponibles para respirar. En esta situación que se conoce como hipoxia, obviamente nuestro cuerpo pues no está muy cómodo, pero la naturaleza es muy sabia y se produjeron procesos de acomodación en los nativos que habitaban en estas zonas para adecuarse las condiciones", comienza informando Mafer.

"En primer lugar, las personas nacidas en estas zonas tienen mayor volumen pulmonar, es decir, les cabe mucho más aire en los pulmones, lo que les permite llevar una actividad física totalmente normal aunque estén a 3000 metros de altura. Así que mientras tú estarías en esas condiciones al borde del desmayo, un peruano podría estar corriendo a 5000 metros de altura sin enterarse", continúa diciendo.

Precisamente debido a esa fase de adaptación en altura los habitantes del país americano tienen un corazon de unas dimensiones superiores al resto de humanos. "Las poblaciones andinas tienen un corazón más grande y pesado, con un ventrículo derecho bien grandote, para bombear más sangre y transportar más oxígeno", explica la bióloga.

Aunque quizá, lo más sorprendente de su envidiable genética es lo que sucede con el desarrollo fetal durante el embarazo. "La falta de oxígeno tendría consecuencias gravísimas para el crecimiento y desarrollo del feto, así que las placentas de las mamás peruanas son más finas pero tienen más superficie capilar, es decir, tienen más riego sanguíneo para favorecer la difusión de oxígeno al feto", concluye Mafer su ilustrativo vídeo.