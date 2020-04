Muere el hermano de María del Monte a los 65 años víctima de coronavirus

Triste pérdida para María del Monte (57 años). Uno de los hermanos de la cantante andaluza ha fallecido a causa del coronavirus a los 65 años de edad. Una noticia que ha dejado devastada a la cantante y a toda su familia. La información la ha anunciado Jorge Javier Vázquez (49) en el programa Sálvame: "Ha fallecido el hermano de María del Monte con 65 años con coronavirus. Un hermano de María del Monte con 65 años. Todo el ánimo para María. Nuestro pésame para la familia".

De momento, ningún miembro de la familia se ha pronunciado al respecto sobre este fallecimiento y son pocos los datos que se manejan sobre él. Tan solo Antonio Tejado (32) ha puesto en su último Stories de Instagram varios corazones sobre un fondo negro y la canción No llora mi pez de Miguel Campello en señal de su tristeza. El colaborador Kiko Matamoros (62) ha arrojado algo más de luz: "Creo que nos estamos refiriendo a uno que se parecía físicamente mucho a ella, él en varón y ella en mujer, pero que tenía muy buena relación con María". Sea como fuere, muchos de los seguidores de Del Monte en las redes sociales han aprovechado su última publicación para 'colgar' en su muro mensajes de despedida.

Precisamente, todas estas condolencias se pueden leer en el último post de la cantante en el que, con guitarra en mano, se graba un vídeo con un bonito objetivo: "Vuestros deseos son órdenes.Intentando hacerle a mi madre el confinamiento más llevadero. 94 años. ¡Qué suerte tengo!". Cabe destacar que María del Monte es una mujer muy familiar y que estos días de confinamiento se encuentra encerrada con su progenitora. La cantante está implicada volcada en su madre, Bibiana Algaba. Trata de animarla con su arte.

Así hablaba de ella en Sálvame hace unos meses: "Antes caminaba mucho, sacaba al perro. Ahora con más complicación. Tengo a mi madre que tiene 94 años a la que tengo que atender como lo que es, como una reina". Y se mostraba resignada ante este periodo de confinamiento: "Tengo unas ganas locas de darle un achuchón a alguien. Psicológicamente esto nos va a dejar secuelas, aunque me gustaría que no tuviésemos miedo. Luchas contra el miedo y que no nos quede ningún resto psicológico de esto. Como seres inteligentes que somos sabremos adaptarnos a la nueva situación. Soy muy optimista".

La otra preocupación de María

La cantante tiene una gran debilidad pública: su sobrino Antonio Tejado. Y así lo demostró en septiembre de 2019 cuando el joven desveló sus problemas anímicos. Él confesó que había tocado fondo y que necesitaba ayuda. Y uno de sus pilares fundamentales durante su recuperación ha sido su tía. Entonces, se dejaba patente a este periódico la "fuerte unión" que existe entre Antonio y María y se dio por hecho que "ella está siendo de gran ayuda" para Tejado. "Para María, ha sido como un hijo más que un sobrino. Siempre le ha aconsejado y orientado, no solo a nivel personal, sino también profesional", se apostillaba.

En los últimos años María del Monte se ha caracterizado por estar apartado de los focos y de los medios de comunicación. El silencio ha sido su bandera y tan solo lo rompió en marzo d 2019 cuando entró en Sálvame. Lo hacía precisamente para defender a su sobrino Antonio, que en ese momento se encontraba 'ingresado' en Gran Hermano DÚO y había sido nominado. La cantante descolgó el teléfono y habló muy claro y conciso, hasta el punto de crear el silencio absoluto en el plató al defender a Antonio.

El momento en que María del Monte entraba en directo en 'Sálvame' Mediaset

Incluso, se atrevió a abordar la temática del reality: "Yo no voy a decirles a mis seguidores lo que tienen que hacer, como no se lo voy a decir a nadie que sea adicto a Gran Hermano. Si Antonio no hubiese estado en la casa, hubiese sido la casa de la pradera. A él, le han dicho 'vas a Gran Hermano Dúo', no se ha apuntado a colaborar con el Padre Ángel".

De este modo, la andaluza dejó patente que aunque ella no quiera enrolarse en el mundo Mediaset, conoce a la perfección el mercado: "Hay quien ha dicho 'es que lo justo es que salga Antonio', creo que nadie ha sido más crítica con él de lo que he sido yo y lo sabéis todos", continuó diciendo la presentadora de Yo soy del Sur. Lo cierto es que la cantante siempre se ha mostrado en desacuerdo con su sobrino cuando ha cometido algún error públicamente y así se lo ha hecho llegar, por eso apela a los colaboradores que estaban en plató afirmando que nadie, mejor que ellos, sabía cómo era con Antonio Tejado. Así las cosas, la 'reina de las sevillanas', como se la conoce en el mundo de la farándula, igual que salió de su ostracismo voluntario, no cabe duda de que estará cogiéndole la mano a su sobrino ne tan delicados momentos.

