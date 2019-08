La decisión más coherente de María del Monte ante la dramática situación de Antonio Tejado

No cabe ninguna duda de que esta semana ha sido una de las más duras y desgarradoras para Antonio Tejado (32 años), el sobrino de la cantante María del Monte (56). Cuando hace unos días Sálvame recogió el testimonio de una mujer que aseguraba que el colaborador le había enviado fotografías íntimas con intenciones sexuales, se desencadenaron una serie de fatídicos acontecimientos para Tejado: una desafortunada llamada al programa de Telecinco -en la que apenas si se lo entendía de tan alterado como se encontraba- y, más tarde, el reconocimiento de que ha "tocado fondo y necesita ayuda", como se ha expresado en el espacio vespertino de Telecinco.

En el mismo, se ha ahondado -siempre de manera genérica, nunca hablando de enfermedades como tal- en la cuestión que aflige a Tejado y María Patiño (48) ha llegado a puntualizar que el joven ha pedido ayuda a sus familiares y que en su ánimo está recuperarse de este bache emocional poniéndose en las manos correctas. No obstante, en todo momento hablando únicamente de la figura de Tejado, nunca de su familia. A lo sumo, ha aparecido en escena Marina, su actual pareja.

María del Monte en la Feria de Abril de Sevilla este 2019. Gtres

Pero fue el pasado jueves cuando Kiko Hernández (43) ponía sobre la pista mediática el nombre de la tía de Tejado, María del Monte. "¿Cómo está viviendo esta situación María del Monte?", fue la pregunta que lanzó. Nadie quiso recoger el guante ni hablar en exceso. Pero, ¿cómo está María?

JALEOS ha podido conocer a través de una persona cercana a la intérprete de Salta la rana que esta "va a seguir en su línea" con respecto a la dramática situación de su sobrino. Y es que, la coherencia y la discreción continúan siendo el leitmotiv de María. "No va a hablar como no lo ha hecho nunca de esos temas. Sabido es que ella nunca ha entrado ni se ha beneficiado. Los que la conocemos sabemos de su postura y la respetamos", se desliza. Eso sí, huelga decir que "ha estado, está y estará" al lado de su sobrino siempre. Y esta ocasión no será menos. En definitiva, la familia "cierra filas" y se vuelca en la recuperación de Antonio.

La llamada histórica de María a 'Sálvame'

El momento en que María del Monte entraba en directo en 'Sálvame'. Mediaset

Se deja patente a este periódico la "fuerte unión" que existe entre Antonio y María y se da por hecho que "ella está siendo de gran ayuda" para Tejado. "Para María, ha sido como un hijo más que un sobrino. Siempre le ha aconsejado y orientado, no solo a nivel personal, sino también profesional", se apostilla. Lo cierto es que, si bien siempre del Monte ha mantenido un perfil bajo mediático -ni siquiera cuando el escándalo Pantoja la salpicó; ella es madrina de Chabelita (23)-, este mismo año, el pasado marzo, hizo un alto en su recelo y llamó por teléfono al programa estrella de las tardes de Telecinco.

Lo hacía precisamente para defender a su sobrino Antonio, que en ese momento se encontraba 'ingresado' en Gran Hermano DÚO y había sido nominado. La cantante descolgó el teléfono y habló muy claro y conciso, hasta el punto de crear el silencio absoluto en el plató al defender a Antonio. Incluso, se atrevió a abordar la temática del reality: "Yo no voy a decirles a mis seguidores lo que tienen que hacer, como no se lo voy a decir a nadie que sea adicto a Gran Hermano. Si Antonio no hubiese estado en la casa, hubiese sido la casa de la pradera. A él, le han dicho 'vas a Gran Hermano Dúo', no se ha apuntado a colaborar con el Padre Ángel".

De este modo, la andaluza dejó patente que aunque ella no quiera enrolarse en el mundo Mediaset, conoce a la perfección el mercado: "Hay quien ha dicho 'es que lo justo es que salga Antonio', creo que nadie ha sido más crítica con él de lo que he sido yo y lo sabéis todos", continuó diciendo la presentadora de Yo soy del Sur. Lo cierto es que la cantante siempre se ha mostrado en desacuerdo con su sobrino cuando ha cometido algún error públicamente y así se lo ha hecho llegar, por eso apela a los colaboradores que estaban en plató afirmando que nadie, mejor que ellos, sabía cómo era con Antonio Tejado. Así las cosas, la 'reina de las sevillanas', como se la conoce en el mundo de la farándula, igual que salió de su ostracismo voluntario, no cabe duda de que estará cogiéndole la mano a su sobrino ne tan delicados momentos.

