Rocío Osorno da a luz a Luis, su segundo hijo con Coco González-Robatto

Rocío Osorno (31 años) ya es madre de su segundo hijo. La sevillana ha dado a luz esta mañana en la Clínica de Fátima de Sevilla a su pequeño, Luis, fruto de su matrimonio con el senador Jacobo González-Robatto, conocido popularmente como Coco Robatto (32). La pareja ya tiene un hijo, Jacobo, que nació en noviembre de 2018 y al que cariñosamente llaman Jacobito o 'Pipi'.

Este domingo 19 de abril, Rocío Osorno entraba en la semana 39 de su embarazo y aprovechando la ocasión invitaba a su pareja y a su pequeño Jacobo a tomarse una fotografía juntos en el jardín de casa. Ha sido este lunes cuando la empresaria ha publicado en los stories de su cuenta de Instagram, donde la siguen 1,1 millones de followers, que ya se encontraba en el hospital privado de la Avenida de la Palmera de la capital hispalense para traer al mundo a su segundo retoño. "El segundo día más bonito de mi vida", ha publicado en su perfil de Instagram con una bonita foto en blanco y negro de su bebé recién nacido.

Rocío Osorno desde la Clínica de Fátima en Sevilla. Redes sociales

La influencer está viviendo uno de los momentos más dulces de su vida. A pesar de ello, en los últimos días, ella misma revelaba a través de sus redes sociales que este segundo embarazo le estaba resultado algo más duro que el primero. Confesaba, además, que por las noches apenas podía dormir, tenía incómodos ardores y le costaba conciliar el sueño al no encontrar la postura debido a su avanzado estado de gestación. Este mismo fin de semana, la propia Rocío hacía una reflexión relativa a la llegada de su nuevo hijo. Ella suele pasar muchos ratos jugando con Jacobo y ahora, de alguna manera, siente que no le va a poder dedicar todo el tiempo que querría por la llegada de Luis.

"Aunque últimamente me queje muchísimo, tengo que reconocer que este embarazo se me ha pasado bastante rápido. Todavía no me puedo creer que en nada haya un miembro más en la familia. Hoy tengo un pequeño conflicto interior, supongo que serán las hormonas pero me da mucha penita por mi enano, supongo que nos pasa a todas pero es como una sensación de culpabilidad por 'quitarle su puesto' por decirlo de algún modo... Mi bebé".

Boda y bebé en tiempo récord

Rocío Osorno y Coco González-Robatto contrajeron matrimonio eclesiástico el 29 de junio del año pasado en la Catedral de Sevilla. La empresaria y el senador de Vox por Andalucía tenían claro desde un principio que tardarían poco tiempo en dar un hermano o una hermana a su pequeño Jacobo.

Apenas un mes después de darse el 'sí, quiero' y jurarse amor eterno en la ciudad de la diseñadora, Rocío volvió a quedarse embarazada. En el mes de diciembre compartían, felices, y desde las paradisíacas islas de Maldivas la noticia de que venía en camino un nuevo bebé y que todo apuntaba que sería un varón. Un niño al que, siguiendo la tradición familiar, han puesto de nombre Luis, como el hermano de Rocío Osorno y también como su padre.

