Madame de Rosa, sobre el coronavirus: "El tratamiento no parece haberme ayudado mucho"

Tras cerca de un mes contagiada por coronavirus, la influencer Madame de Rosa (38 años) no consigue curarse del Covid-19 y el tratamiento que le han prescrito los médicos no está resultando efectivo, tal y como ha desvelado la propia enfermera en una publicación en sus redes sociales.

En un storie donde se la ve tumbada en la cama, con el rostro desnudo de maquillaje y salpicado por pequeñas marcas rojas, Madame de Rosa ha explicado a sus seguidores cómo está viviendo la lucha contra esta enfermedad. "Esta es la cara con la que me he levantado hoy, sin filtros ni censuras. Tengo la piel brotada, sigo con fiebre después de 30 días y esta noche acabo mi tratamiento con el Dolquine que no parece haberme ayudado mucho... Mañana tengo que volver a que me valoren los médicos", ha asegurado.

Madame de Rosa en una imagen de sus redes sociales.

La influencer ha querido dejar claro, además, que a pesar de lo duro que está siendo la lucha contra la enfermedad y el no poder tener gestos tan cotidianos como besar a su hijo madre de un hijo al que ahora no puede besar su vocación la llevaría de nuevo hasta el hospital para lucha contra el coronavirus: "A pesar de todo lo que estoy pasando, quiero decir que tomar la decisión de ir a trabajar a La Paz es una de las mejores decisiones que he tomado en vida. Volvería sin dudarlo".

Días antes de publicar este desgarrador relato en sus redes sociales la influencer contó en Espejo Público que los síntomas no se mantienen constantes, y hay días que son peores tanto física como anímicamente: "Hay días que bien, y otros que estoy anímicamente más baja y me siento débil y un poco culpable. Otras que entiendo que en una plantilla en el que hay tantas personas contagiadas, sí es cierto que he estado en la lucha", reflexionó.

Infectada por coronavirus

Hace más de un mes, la influencer Madame de Rosa, Ángela Rozas Saiz, volvió a trabajar como enfermera para poder contribuir en la lucha contra el coronavirus.

"Así que empiezo el lunes, voy a trabajar en una planta en La Paz habilitada toda con gente infectada de coronavirus. Ha sido una decisión que me ha costado tomar porque al principio me daba miedo, el miedo es humano, sobre todo por mi familia, por exponerles, porque si me voy a meter en la boca del lobo pues obviamente cuando vuelva a casa lo que voy a hacer es exponer a mi familia pero me puse a pensar que si todos pensáramos igual, no habría nadie trabajando en los hospitales", aseguró tratando de justificar su decisión.

Tan solo diez días después de comenzar a trabajar en el hospital de La Paz, sin embargo, daba a conocer a sus seguidores de que había dado positivo en coronavirus. Una enfermedad contra la que lleva casi un mes luchando y que parece no remitir.

"Hola a todos. Os hago este vídeo porque acabo de salir del hospital y he dado positivo por Covid-19. Es decir, tengo coronavirus. Estoy bien, aunque con fiebre, me cuesta respirar y con dolor de cabeza. Me siento psicológicamente un poco abatida porque no puedo evitar sentirme culpable, porque tengo la sensación de haber cometido alguna torpeza. Ya no podré ir a ayudar al hospital. Siento culpabilidad porque Romeo está con síntomas también. Siento que le he expuesto. Lo único que quiero es recuperarme pronto. Estaré más desconectada, os iré contando qué tal estoy. Quiero recuperarme pronto para volver al hospital y ayudar. Un beso, os quiero", explicó en un emotivo vídeo sentada en su coche al poco de conocer los resultados de la prueba.

