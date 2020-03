La 'influencer' Madame de Rosa da positivo por coronavirus tras ejercer como enfermera

Si bien hace unos días la influencer Madame de Rosa (38 años) explicaba a través de sus redes sociales cómo estaba viviendo los días en los que trabajó como enfermera en el Hospital Universitario La Paz de Madrid, -un breve regreso a su antigua profesional con el que pretendía ayudar al personal sanitario del centro médico en su lucha contra el coronavirus-, ahora ha anunciado que padece Covid-19. Así lo ha hecho constar en su Instagram, llorando y psicológicamente "abatida".

"Hola a todos. Os hago este vídeo porque acabo de salir del hospital y he dado positivo por Covid-19. Es decir, tengo coronavirus. Estoy bien, aunque con fiebre, me cuesta respirar y con dolor de cabeza. Me siento psicológicamente un poco abatida porque no puedo evitar sentirme culpable, porque tengo la sensación de haber cometido alguna torpeza. Ya no podré ir a ayudar al hospital. Siento culpabilidad porque Romeo está con síntomas también. Siento que le he expuesto. Lo único que quiero es recuperarme pronto. Estaré más desconectada, os iré contando qué tal estoy. Quiero recuperarme pronto para volver al hospital y ayudar. Un beso, os quiero", han sido sus emotivas palabras.

Lo cierto es que esta noticia llega tan solo días después de que desvelase lo feliz y realizada que se sentía ejerciendo de nuevo como enfermera en el hospital La Paz de Madrid por una buena causa: ayudar a sus compañeros a luchar contra el Covid-19. La joven compartía una fotografía en la que aparecía vestida de enfermera, luciendo una mascarilla sanitaria y un gorro que cubren gran parte de su rostro. "Gracias por preguntar, todo va bien", comenzaba explicando la bloguera en su perfil.

"Acabo física y mentalmente agotada", aseguraba, en referencia a la gran cantidad de trabajo que está teniendo que soportar el personal médico de Madrid para poder hacer frente a los afectados por el coronavirus. "Es muy, muy duro por la cantidad de trabajo, por la escasez de material y sobre todo, lo que peor llevo es ver a los enfermos solitos sin el apoyo y el cariño de sus familiares", añadía, "me da mucha pena verles graves y solos". No obstante, quiso aprovechar la publicación par mandar un mensaje tranquilizador a todos sus seguidores y a los familiares de los afectados: "Sabed todos los que tengáis familiares enfermos que les cuidamos con todo el cariño del mundo".

Madame de Rosa publicaba un vídeo en el que, emocionaba, anunciaba que había decidido volver a su antigua profesional para poder contribuir en la lucha contra el coronavirus. Ángela desveló que envió su currículum al centro madrileño, que ahora está desbordado ateniendo a los enfermos, y que no tardaron en responderle que este mismo lunes podía comenzar a trabajar. "VUELVO A TRABAJAR DE ENFERMERA. Espero que no me echéis demasiado de menos, me tengo que ir a ayudar a gente que lo necesita... Os quiero", escribió la influencer junto a su publicación.

"Así que empiezo el lunes, voy a trabajar en una planta en La Paz habilitada toda con gente infectada de coronavirus. Ha sido una decisión que me ha costado tomar porque al principio me daba miedo, el miedo es humano, sobre todo por mi familia, por exponerles, porque si me voy a meter en la boca del lobo pues obviamente cuando vuelva a casa lo que voy a hacer es exponer a mi familia pero me puse a pensar que si todos pensáramos igual, no habría nadie trabajando en los hospitales", aseguró tratando de justificar su decisión. Hoy, sin haberse arrepentido en absoluto, es ella quien está luchando contra el coronavirus en su casa.

