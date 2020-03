Madame de Rosa desvela cómo ha sido su primer día como enfermera contra el coronavirus

La influencer Madame de Rosa (38 años) ha explicado a sus seguidores cómo está viviendo estos días que está trabajando como enfermera en el Hospital Universitario La Paz de Madrid. Un breve regreso a su antigua profesional con el que pretende ayudar al personal sanitario del centro médico en su lucha contra el coronavirus.

La joven ha compartido una fotografía en la que aparece vestida de enfermera, luciendo una mascarilla sanitaria y un gorro que cubren gran parte de su rostro. "Gracias por preguntar, todo va bien", ha comenzado explicando la bloguera en su perfil.

Detalle del 'story' que ha compartido Madame de Rosa.

"Acabo física y mentalmente agotada", ha asegurado, en referencia a la gran cantidad de trabajo que está teniendo que soportar el personal médico de Madrid para poder hacer frente a los afectados por el coronavirus.

"Es muy, muy duro por la cantidad de trabajo, por la escasez de material y sobre todo, lo que peor llevo es ver a los enfermos solitos sin el apoyo y el cariño de sus familiares", ha añadido, "me da mucha pena verles graves y solos".

No obstante, ha querido aprovechar la publicación par mandar un mensaje tranquilizador a todos sus seguidores y a los familiares de los afectados: "Sabed todos los que tengáis familiares enfermos que les cuidamos con todo el cariño del mundo", ha concluido.

Detalle de la tarjeta identificativa que luce estos días Madame de Rosa.

Tras este emotivo mensaje la influencer ha compartido otro story en el que sostiene la placa que la identifica como una enfermera que trabaja en el Hospital Universitario La Paz de Madrid, junto a un reloj de bolsillo dorado.

Hace varios días Madame de Rosa publicó un vídeo en el que, emocionaba, anunciaba que había decidido volver a su antigua profesional para poder contribuir en la lucha contra el coronavirus. Ángela desveló que envió su currículum al centro madrileño, que ahora está desbordado ateniendo a los enfermos, y que no tardaron en responderle que este mismo lunes podía comenzar a trabajar.

"VUELVO A TRABAJAR DE ENFERMERA. Espero que no me echéis demasiado de menos, me tengo que ir a ayudar a gente que lo necesita... Os quiero", escribió la influencer junto a su publicación.

"Así que empiezo el lunes, voy a trabajar en una planta en La Paz habilitada toda con gente infectada de coronavirus. Ha sido una decisión que me ha costado tomar porque al principio me daba miedo, el miedo es humano, sobre todo por mi familia, por exponerles, porque si me voy a meter en la boca del lobo pues obviamente cuando vuelva a casa lo que voy a hacer es exponer a mi familia pero me puse a pensar que si todos pensáramos igual, no habría nadie trabajando en los hospitales", aseguró tratando de justificar su decisión.

"Así que me sentía en la obligación moral de hacerlo, también es un poco egoísta por mi parte porque sé que si no lo hago no me voy a sentir bien y si lo hago, me voy a sentir mejor. Tuve unas horas de miedo, las vencí; creo que si hay un adjetivo que me describe es la valentía, soy una persona valiente. Quiero ayudar a mis compañeros, quiero ayudaros a vosotros, así que voy a estar un poco ausente por aquí porque cuando venga obviamente querré estar con Romeo (su hijo), con mi familia. Que me deseéis suerte, que espero no veros a ninguno por el hospital y que la fuerza me acompañe. Os quiero", concluyó la bloguera.

Una decisión que pronto fue aplaudida por sus amigos y sus seguidores, entre los que destacan muchos rostros conocidos como su amiga Dulceida (30), que comentó: "¡VALIENTE Y CON EL CORAZÓN MÁS GRANDE QUE CONOZCO! TE QUIERO"; la presentadora Eva González (39) que escribió: "Amiga, me has emocionado hasta las lágrimas. Mi amiga la harapos vuelve a ponerse el uniforme que mejor le define, el de buena persona. Suerte y gracias, muchas gracias"; o la diseñadora de moda Vicky Martín Berrocal (47), que publicó: "Siempre dije que eras especial...".

