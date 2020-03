Carla Barber estalla contra quienes la acusan de no ayudar como médico ante el coronavirus

Son muchos los ciudadanos que están aportando su grano de arena en la importante lucha contra la propagación del coronavirus y que de una manera u otra están ayudando en esta crisis. Es el ejemplo de la influencer Madame de Rosa (38 años), que este mismo lunes se ha incorporado al equipo de enfermería del Hospital Universitario La Paz, retomando así la que era su profesión antes de su éxito en redes sociales y en la televisión.

Sin embargo, no ha pasado lo mismo con la doctora Carla Barber (29). La médico está compartiendo cómo está siendo su día a día encerrada en su casa con motivo del confinamiento obligatorio y son muchos los seguidores que han criticado con dureza que no ofrezca sus servicios como médico al Gobierno ante el agotamiento de los sanitarios de casi todos los hospitales de España.

Harta de las críticas, la exmujer del doctor Camilo Esquivel ha respondido con una publicación en la que asegura que ya se ha ofrecido pero que por ahora no la necesitan. "Siempre he sido una apasionada de mi profesión. La admiración por mi padre y el poder ayudar a los demás fueron, desde que tuve 16 años, los motivos principales por los que decidí ser médico. El viernes contacté con Sanidad para ofrecer mis servicios como médico, fuera donde fuese. Mandé mi CV y quedé a la espera", ha comenzado explicando la doctora estética. Además, asegura que "hoy, sin noticias y con mi afán de querer ayudar, escribí a la doctora que llevó mis practicas en Urgencias del hospital de la Paz en Madrid para echar una mano allí. Una mujer a la que siempre admiré y respeté, y sigo haciéndolo".

"Parece que, de momento, no hace falta ayuda. Es muy triste que haya personas que intenten hacer daño al ver que estoy en mi casa y no en algún hospital. Es una pena que tenga que estar escribiendo esto para DEMOSTRARLE algo a alguien cuando mi voluntad de ayudar fue anónima. Me entristece enormemente la maldad que puede llegar a tener la gente. Así que, aquí os dejo mi foto y mi intención de ayudar, aunque no tendría que hacerlo. Ahora es momento de estar UNIDOS", termina la que fue concursante de Supervivientes. De esta manera, Carla Barber ha intentado zanjando la polémica y explicando a sus seguidores por qué permanece en su casa y no en un hospital, sin descartar que muy pronto tenga que ponerse la bata y la mascarilla.

Carla Barber: televisión y medicina

Los doctores Esquivel y Barber.

El nombre de la canaria Carla Barber llegó a la vida pública a mediados del año 2015 cuando se alzó con el título de Miss Universe Spain. La joven, médico y modelo de profesión, empezaba una fulgurante carrera pública que tenía claro quería compaginar con la de doctor estética. Justo al ceder la corona de 'guapa oficial' a su sucesora, la doctora Barber aceptaba participar en Supervivientes 2016. Junto a ella, Mila Ximénez (67), Yola Berrocal (49) o Jorge Díaz (31), flamante ganador de la edición.

Tras su paso por el programa de Telecinco, Carla Barber continuó con su carrera como médico y empezó a trabajar en la prestigiosa clínica del colombiano doctor Esquivel. Allí se enamoraron y pronto empezaron una relación que culminó en boda el 22 de septiembre de 2018. En tierras canarias celebraron un espectacular enlace del que ambos dejaron prueba a través de sus diferentes redes sociales. A principios de mayo del año pasado, se confirmaba la noticia de que el matrimonio, tras ocho meses casados, decía tomar caminos paralelos.

[Más información: Carla Barber se divorcia del doctor Esquivel siete meses después de su boda]