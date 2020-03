Carlos Seguí, exmarido de Patricia Conde, enamorado de la 'influencer' Nuria González

Carlos Seguí (43 años), exmarido de Patricia Conde (40), ha vuelto a recuperar la ilusión en lo relativo al amor. El empresario, que desde su mediático y polémico divorcio con la presentadora de televisión ha llevado una vida discreta y apartada de los focos, sonríe ahora junto a una famosa influencer de moda.

La persona con la que el mallorquín ha iniciado un bonito romance es la bloggera Nuria González, según ha desvelado Look. La joven, conocida en el universo de las it-girls como '100Vestidos' es estilista, personal shopper y a veces, como la mayoría de profesionales del sector, ejerce también como modelo de firmas con las que hace puntuales colaboraciones publicitarias.

Algunos de los célebres seguidores de Nuria González, que cuenta ya con casi 100.000 followers en Instagram, son el actor Miguel Ángel Silvestre (37), la diseñadora Elena Tablada (39) o la ex Miss España Lorena Van Heerde (36).

Ver esta publicación en Instagram ✨✨ @asos night Una publicación compartida de Nuria González (@100vestidos) el 27 Dic, 2019 a las 10:47 PST

La relación Carlos Seguí y Nuria González se encuentra en sus inicios. En concreto, comenzaron en el último trimestre del año pasado. No ha sido ese un impedimento para que juntos ya hayan hecho varios viajes exóticos en tiempos de descanso, como el que llevaron a cabo la pasada Navidad. Seguí y González tomaron un vuelo a Dubái y en el citado emirato visitaron a Susana, hermana de Nuria, que vive allí desde hace algún tiempo.

Pese al amor que se profesan, la pareja todavía no ha compartido ninguna foto de ellos dos juntos en sus respectivas redes sociales. Por el momento, sus conversaciones online se basan en likes en sus perfiles y algunos comentarios, siempre con respuesta por parte del otro.

Otro de los factores es que, de un tiempo a esta parte, el escenario fotográfico de la egoblogger suele ser siempre el mismo: Palma de Mallorca, centro de operaciones de Carlos Seguí, pese a que sus negocios se expanden mucho más allá de la capital balear.

Ver esta publicación en Instagram Me hicieron una foto muy guay ♥️ Una publicación compartida de Nuria González (@100vestidos) el 18 Feb, 2020 a las 12:31 PST

Conde, Seguí y su polémico divorcio

El nombre de Carlos Seguí no llegó a la vida pública ni a los medios de comunicación hasta el verano del año 2010. El joven, socio de varios restaurantes de Madrid y CEO de la empresa Charly & Lucas Promotions, encontró el amor junto a Patricia Conde, que acababa de romper con Dani Martín (43) y se encontraba en la cresta de la ola por su éxito frente al magacín Sé lo que hicisteis en La Sexta. Dos años más tarde, en 2012, decidieron pasar por el altar en una espectacular boda donde acudió lo más granado de la alta sociedad balear, madrileña y algunos rostros conocidos de la televisión.

Patricia Conde, Carlos Seguí y el pequeño Lucas Seguí Conde. Gtres

Un año después, en 2013, llegó al mundo su primer y único hijo en común: Lucas Seguí Conde, el principal motivo de sus desencuentros. Meses más tarde, en 2014, el matrimonio decidía poner fin a su relación con un controvertido divorcio cargado de gravísimas acusaciones.

Llevando a cabo una reprobable estrategia judicial, Patricia Conde interpuso una querella contra su exmarido acusándolo de malos tratos psicológicos. Tras más de tres años de guerra en los triubales, en mayo de 2017, Seguí fue absuelto del delito del que le acusaba Conde. Reacio a conceder entrevistas, cuando las aguas ya estaban más calmadas con su expareja, Carlos se abrió en canal y posó para la revista Vanity Fair.

Patricia Conde y Carlos Seguí durante su relación.

En sus páginas confesó que la relación con Patricia Conde había vuelto a ser cordial pero que las acusaciones de malos tratos psicológicos fueron un infierno. "Llevé muy mal esas acusaciones. Era una estrategia procesal para quedarse con el niño. Si un abogado te propone: 'Si dices esto, conseguirás que tu hijo viva en Madrid', te puedes dejar llevar. Yo no lo hubiera hecho. Me parece inmoral. Estuve 35 días sin ver a mi hijo. Tenía siete meses y tuve miedo de que no supiera quién era su padre", concluyó.

[Más información: La enfermedad de Patricia Conde: su larga y angustiosa carrera de fondo contra el gluten]