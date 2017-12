La sorprendente respuesta de Patricia Conde a las acusaciones de Carlos Seguí

Carlos Seguí (36 años) habría obtenido respuesta y de la manera más original posible; a golpe de 'zasca' filosófico. Su exmujer Patricia Conde (37) no se ha quedado callada en su cuenta de Instagram a raíz de las acusaciones del que un día fue su marido. No habla jamás públicamente de su vida privada y, menos, de su pequeño. Pero hay veces que se permite hablar sin hablar.

Hace unos días el empresario mallorquín abría su corazón en las páginas del cuore y confesaba, por primera vez, el calvario que vivió con la presentadora. "Mi divorcio fue una pesadilla", "Estuve 35 días sin ver a mi hijo", "Me parece inmoral utilizar los malos tratos como estrategia para quedarse con la custodia del niño", han sido algunas de sus declaraciones más contundentes.

El 'Instagram Stories' de Patricia Conde.

Tras esto, la presentadora del extinto Sé lo que hicisteis ha tirado de cita célebres en su Instagram Stories. ¿Casualidad o causalidad? Ante las desgarradoras palabras de Seguí como la "estrategia procesal para quedarse con el niño"; que "estuve 35 días sin ver a mi hijo. Tenía siete meses y tuve miedo de que no supiera quién era su padre", Patricia recomienda la reflexión y la mesura de no hablar sin saber: "Lo importante que es aprender a no ir donde no nos invitan, no meterse en lo que no nos incumbe y no hablar de lo que no sabemos". Ahí está, para quien lo quiera captar.

Decía Carlos en las páginas de Vanity Fair que había vuelto a nacer tras el terremoto de la separación, que había cogido las riendas de su nueva vida. Además, dejaba claro que, pasado el vendaval, la relación con la madre de su pequeño es "cordial, por el bien de nuestro hijo. Y espero que dure mucho tiempo. Necesito llevarme bien con ella. Estoy seguro de que ella también lo ha pasado mal. Un divorcio es duro para ambas partes". Aparte del aparente 'buenrollismo', lo que parece es que tanto Patricia como Carlos prefieren lanzarse los tanques cada uno a su manera.

