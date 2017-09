La primera vez de nuestros famosos: así fueron sus graciosos castings

Todos tenemos un pasado. Incluso las caras conocidas que hoy ocupan nuestro tiempo libre en la televisión y que tanto nos hacen reír, tienen una carta de presentación que dista mucho del personaje extrovertido que son hoy. Hace unos días salía a la luz el casting cantando a pleno pulmón de Paula Echevarría (40 años). Con su pelo rizado natural y una camiseta básica que dista mucho de la 'it girl' que es ahora, la expareja de Bustamante luchaba por aquel entonces por un papel que no logró.

Patricia Conde

Y no es la única. La televisiva Patricia Conde (37), esa que hoy en día llama la atención por su carismático carácter gracioso y dicharachero, fue bastante tímida en su día. En un vídeo que data de 1996, la que fue presentadora de Sé lo que hicisteis, intenta calmarse ante un jurado que le pide que cuente un chiste. Ataviada al más puro estilo noventero y con el mismo tono rubio que ahora tiene, Conde intenta seducir ante el objetivo mientras le van dando diferentes instrucciones. "Muévete en la cámara", le espetan ante los tímidos movimientos que Conde realiza. Pero tras este casting en el que se ve a una titubeante presentadora, la televisiva puede presumir de haber logrado su objetivo: ser actriz, presentadora, humorista e, incluso, diseñadora de moda.

María Patiño

La periodista siempre ha sido tal y como hoy en día la conocemos. Extrovertida y con ganas de llevar la contraria, pero sobre todo, tener razón. Así ha sido siempre María Patiño (46). "Baila claqué y le gusta ser el centro de atención". Así presentaban a la colaboradora de Sálvame hace ya más de veinte años. Con el pelo rizado y visiblemente más joven, con tan solo 22 años, Patiño reconoce cuál es su pasión: "Llamar la atención", apunta, "me encanta". La periodista, que se presentó a Amor a primera vista, buscaba por aquel entonces pareja. Pero encontró algo mejor: la fama. "Siempre que puedo, diciendo lo contrario que dice la gente, por ejemplo", apunta Patiño cuando se le pregunta cómo consigue llamar la atención. Una joven presentadora que se muestra tan segura de sí misma como lo es ahora. Y es que parece que en lo único que ha cambiado es en su pelo rizado.

Melissa Jiménez

La periodista deportiva tiene una faceta que muchos desconocen: un pasado por las bambalinas de OT; y de las que no salió muy bien parada. Nos remontamos a 2008. Con una entrada 'triunfal' en la que incluso Risto Mejide le espeta que "has hecho una entrada a lo Lina Morgan", Melissa Jiménez (30) parece embaucar al jurado cantando en inglés hasta que estos le piden que lo haga en español. "Es que no me sé nada", dice una tímida Jiménez en un casting en el que aparece a partir del minuto 4.40.

Cristina Pedroche

La presentadora sigue igual que siempre. Con la misma cara que ahora -en todos los sentidos- y en el mismo programa que ella colabora, Zapeando, Cristina Pedroche (28) vio 'renacer' su pasado. Natural como lo es ahora, Pedroche se presentaba al casting de Sé lo que hicisteis allá por el 2010. "Cuéntanos un chiste", le pedía el jurado. Tras apenas un minuto de titubeo, la de Vallecas comenzó a narrar las 'burradas' que le suelen decir por la calle. No hay duda: conquistó al jurado.

Chenoa

Otro de los 'triunfitos' que más ha perdurado tras el paso por OT es, sin duda, Chenoa (42). La Laura que conocemos hoy en día es bastante diferente a la que vivió un romance con David Bisbal. De hecho, ella misma ha reconocido que no le "gusta verse durante Operación Triunfo con una actitud altiva y borde". Lo que es seguro es que Laura ha conservado seguridad en sí misma. Tanto que hoy es incluso colaboradora de Zapeando, uno de los programas de humor de la parrilla televisiva.

David Bustamante

¿Quién no recuerda el paso de David Bustamante (35) por OT? Imposible olvidar sus continuas rabietas y lágrimas. Y es que el cantante ha cambiado mucho. El cantante ha logrado vender más de dos millones de discos, pero hubo un tiempo en el que tuvo que luchar por ser escuchado. "¿Qué crees que estamos buscando?", le preguntaba el jurado a un Bustamante seguro de sí mismo ante la cámara. "Exactamente no sé, pero creo que un chaval que tenga buena presencia, que baile y cante de todo tipo", dijo. Un casting que el de Asturias pasó airosamente; logrando convertirse en uno de los cantantes más influyentes del panorama español.