Carlos Seguí, de Patricia Conde: "Usó los malos tratos para quedarse con el niño"

"Mi divorcio fue una pesadilla", "Estuve 35 días sin ver a mi hijo", "Me parece inmoral utilizar los malos tratos como estrategia para quedarse con la custodia del niño". Estos son algunos de los impactantes titulares que ha concedido Carlos Seguí (36 años), el exmarido de Patricia Conde (37) y padre de su único hijo, a la revista Vanity Fair. El empresario mallorquín ha dado su primer reportaje después de la separación con la presentadora hace ahora más de tres años.

En él repasa la historia de amor que vivió junto a la madre de su pequeño y posterior tormentoso divorcio. Patricia y Carlos se conocieron a través de unos amigos comunes en Formentera y vivieron un noviazgo "muy rápido e intenso. Muy de botella de champán. Maldivas, Londres, París, Roma… Todo de película". Tan solo año y medio después se casaron, pero el matrimonio duró casi menos que el noviazgo. Sobre el amor y el futuro, afirma que "cuanto más fuerte es el enamoramiento, más fuerte es la hostia. Si vuelvo a enamorarme, quisiera que fuera algo más tranquilo, que empiece con una relación de amistad".

Patricia Conde y Carlos Seguí cuando eran pareja. Gtres

El divorcio fue uno de los peores momentos de su vida. Conde le acusó de malos tratos psicológicos y pidió dos años y medio de cárcel para él. "Era una estrategia procesal para quedarse con el niño. Si un abogado te propone: "Si dices esto, conseguirás que tu hijo viva en Madrid", te puedes dejar llevar. Yo no lo hubiera hecho. Me parece inmoral. Estuve 35 días sin ver a mi hijo. Tenía siete meses y tuve miedo de que no supiera quién era su padre".

Ahora hace balance de aquella situación y piensa que ha salido fortalecido: "Yo siempre digo que hasta mi divorcio y la muerte de mi padre tuve una vida de rosas. Pero, después del terremoto, fue como volver a nacer. He salido fortalecido de esta experiencia".

En la actualidad, la relación con Patricia es "cordial, por el bien de nuestro hijo. Y espero que dure mucho tiempo. Necesito llevarme bien con ella. Estoy seguro de que ella también lo ha pasado mal. Un divorcio es duro para ambas partes".

