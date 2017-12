Detenido Daniel López, exconcursante de 'Gran Hermano', por agredir a su novia

Daniel López (30 años), exconcursante de Gran Hermano, fue detenido el pasado domingo acusado de agredir a su pareja, según informa el medio local Última Hora.

Daniel, que participó en la octava edición de esta programa, compartía domicilio con la mujer en el centro de Palma (Mallorca). Sin embargo, hacía tiempo que la relación entre ambos no funcionaba, razón por la cual decidieron hacer un viaje a Granada con el objetivo de reavivar la chispa.

No obstante, y siempre según la versión de la denunciante, las cosas no salieron bien. Una vez en el destino, el exconcursante comenzó a golpearla, la empujó contra la pared y la insultó. Por eso, al aterrizar en la isla la víctima llamó por teléfono a su suegra y le pidió que viniera a recoger a su hijo ya que no le aguantaba más.

Daniel López, exconcursante de Gran Hermano. Mediaset.

A continuación, la joven se dirigió al domicilio donde se encontró a Daniel y a su madre sacando cosas del edificio. En ese momento la denunciante asegura que volvió a vivir un episodio violento, cuando su suegra se abalanzó sobre ella y le agredió. Mientras tanto, Daniel le profería amenazas de muerte, asegurando que la iba a rajar.

En la denuncia también figura que madre e hijo le robaron del domicilio una cantidad cercana a 500 euros en efectivo, un dinero que tenía guardado para pagar el alquiler.

Al poco tiempo de dar a conocer estos hechos a las fuerzas de seguridad, la Policía Nacional localizó a los sospechosos en el interior de un conocido centro comercial y este martes han sido puestos a disposición judicial. Por el momento, el juez ha ordenado la puesta en libertad de ambos, el caso ha quedado archivado y sin medidas cautelares.