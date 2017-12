Isabel Preysler: "No nos hace falta una boda, ni a Mario ni a mí, un contrato"

Isabel Preysler (66 años), la reina del cuore patrio, acaba de volver a ser abuela. Su hijo, el cantante Enrique Iglesias (42), y su pareja Anna Kurnikova (36) han estrenado paternidad y por partida doble, puesto que son padres de mellizos.

Preysler es uno de los rostros indiscutibles de la familia Porcelanosa, así que no dudó en acudir a la inauguración de la nueva tienda de la firma en Málaga. Espectacular de rojo, Isabel Preysler nos habló sobre sus dos nuevos nietos y sobre una posible boda con Mario Vargas Llosa (81).

Pregunta: Has sido abuela ya de nuevo, ¿conoces a los pequeños?

Respuesta: No me he podido ir de momento.

¿Y fotos?

Eso sí.

¿A quién se parece?

A estas edades a nadie.

¿Cómo vas a celebrar la Nochebuena?

En familia, como siempre.

"Me siento una privilegiada"

Isabel Preysler ha vuelto a ser abuela recientemente. Gtres

¿Con Vargas Llosa en España?

Sí, también.

¿Qué le pides al 2018?

Con que siga todo exactamente igual como está, me siento muy privilegiada, muy afortunada y muy agradecida.

Nos ha encantado la entrevista donde os declaráis el amor Vargas Llosa y tú.

Gracias, muchas gracias.

De una boda sale otra. ¿Y tú?

Bueno nosotros estamos muy bien como estamos. No nos hace falta, ni a él ni a mí un contrato. Yo creo que no lo necesitamos.

¿Tienes ganas de conocer a tus nietos?

Por supuesto, en cuanto pueda iré.

¿Se echará novio Tamara este año?

Eso no te lo puedo decir, eso te lo tendrá que decir ella.

