¿Quién le gustaría que fuera la nueva novia de Pablo Iglesias?

Las mujeres que han compartido su vida junto a Pablo Iglesias (38 años) destacan siempre por tener un cargo con voz y repercusión pública y por saben desenvolverse ante los medios. Por este motivo no es de extrañar que los nombres que resuenen en la red para identificar a la nueva conquista del líder de Podemos sean "presentadoras con pretensiones de actriz", como apuntó el columnista Alfonso Ussía en su Twitter.

La crisis con Irene Montero (29) deja la figura de la 'primera dama' de Iglesias en incógnito y el suspense es algo que tanto medios como usuarios de la red no sabemos llevar con excesiva paciencia. Por eso, desde JALEOS nos hemos propuesto encontrar a la mujer que ha robado el corazón del político. Lo que conocemos hasta ahora es que aquella que ha sucumbido a la erótica del poder del diputado trabaja como comunicadora, ha hecho sus pinitos en la interpretación y debería estar al tanto o interesarse por la información política. Con esos datos y en vista de que Pablo no tiene preferencia entre rubias y morenas -ya que Tania Sánchez (38) e Irene Montero tienen ambos perfiles- la candidata perfecta podría estar entre una de las siguientes:

Paula Vázquez (42)

El nombre de la presentadora es el que más ha sonado en las 'quinielas' de la red estas últimas 24 horas. Su apoyo a las políticas de Podemos que continuamente comparte en su perfil de Twitter hicieron que se convirtiera en la que mejor encajaba en la descripción que se conocía de la 'tercera en discordia'. Ella y su entorno ni confirman ni desmienten la información, motivo por el que nos hemos negado a quedarnos con esa respuesta y hemos querido seguir rebuscando en otras posibles candidatas.

Paula Prendes (34)

¿Y si los usuarios andaban correctos en el nombre pero erraron en el apellido? Cualquiera caería rendido a los encantos de Paula Prendes, así que no es de extrañar que Iglesias sucumbiera a la actriz que actualmente ejerce de colaboradora en el programa Zapeando de La Sexta. Ya en enero de 2016 su nombre sonó dentro del Congreso cuando una periodista encargada de retransmitir lo que ocurría en el hemiciclo se confundió y la nombró como Secretaria de Mesa. Esa anécdota podría ser una divertida manera de romper el hielo en una primera cita entre Paula y Pablo, ¿no creen?

Thais Villas (40)

Hay jornadas en las que pasa prácticamente todo el día frente a los leones del Congreso. Su ácido humor y su descaro ha conseguido sacar muchas sonrisas entre los políticos de todas las ideologías por lo que seguro que varios de ellos se prestaría a ser la pareja de la presentadora. En la hemeroteca del programa El Intermedio podemos encontrar cientos de minutos en los que Thais y Pablo comparten risas y se complementan a la perfección en un tono jocoso, algo que no pasamos por alto en esta búsqueda de la novia del líder morado. ¿Cambiará a Wyoming por Iglesias?

Cristina Pardo (40)

Se sabe todo sobre la información política, es la presentadora sustituta de Antonio García Ferreras y su intensa manera de comunicar podría competir con cualquier alma de actriz. Estos tres puntos concuerdan fielmente con el perfil que conocemos de la nueva conquista de Iglesias y tampoco son pocos los momentos televisivos llenos de complicidad que han dejado juntos.

Mariló Montero (52)

Dicen que los amores reñidos son los más queridos, así que si nos rigiéramos por esta regla el suyo sería el más apasionado y eterno de los amores. Mariló denunció el pasado verano al líder de Podemos por afirmar que "la azotaría hasta que sangrara". Montero escribió al Instituto de la Mujer por sentirse agredida y añadió públicamente que Iglesias "no era apto para nada y menos para el cargo que le dieron en las urnas". Por eso, como mujer poderosa que es y que no teme al ego del sexo opuesto, confiamos en Mariló como la perfecta candidata que puede cambiar al Pablo más imperfecto y corregir sus errores para convertirle en un hombre y político más querido. Pablo, piénsalo.

Sonia Ferrer (39)

Pablo Iglesias está dando muestras de que es todo un conquistador, pero si hay alguien que tenga un 'máster' en esa clase de hombres es Sonia Ferrer. La presentadora y actriz carga a sus espaldas un noviazgo con el soltero de oro por excelencia, Álvaro Muñoz Escassi, y supo dominarlo durante dos años -que para ser él es bastante contención-. Además, ha presentado programas como Campamento de verano lleno de famosos descontrolados a los que se tuvo que imponer con desparpajo, una situación muy parecida a la que vive Pablo en el Congreso cada día.

Berta Collado (38)

No conocemos a nadie que no le guste Berta Collado. Es profesional, lista, carismática, dulce y bella, unas virtudes que no pasaría por alto ni el mismísimo Iglesias. La hemos visto en muchas facetas, participando en sketches humorísticos hasta ofreciendo información de rigurosa actualidad, dos vertientes que sabe unir también a la perfección el líder de Podemos. Además, mientras Pablo se enorgullece de ser de Vallecas, Berta siempre reivindica que es de Talavera de la Reina, y el orgullo de las raíces une mucho.

Patricia Conde (37)

Sé lo que hicisteis catapultó su carrera y aunque no sabemos lo que hizo el último verano, puede que en una calurosa tarde estival madrileña le diera por darse un paseo por Carrera de San Jerónimo y visitar el Congreso. Es todo especulación, pero nos encantaría pensar que Iglesias y Patricia Conde compartieran tiempo juntos, porque ella le quitaría seriedad a sus pesados asuntos políticos con su mítica risa y además podrían contarse sus secretos para mantener un cabello fuerte y brillante, ya que los dos lucen pelazo.