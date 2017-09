Detienen a una mujer tras colarse en el colegio del príncipe George

Hace menos de una semana que empezó el colegio y el príncipe George (4 años) ya se ha llevado varios sustos. El último de ellos tenía lugar este mismo martes al mediodía, cuando una mujer de 40 años era detenida tras intentar colarse un día antes en el Thomas's Battersea, la escuela a la que acude el hijo de Guillermo de Inglaterra (35) y Kate Middleton (35) este nuevo curso.

La policía metropolitana cree que lo que motivó el asalto a las instalaciones del centro fue previsiblemente un intento de robo. Tras su detención por parte de los agentes, la mujer aún continúa bajo custodia policial en la estación sur de Londres.

Según se desprende de las informaciones facilitadas por The Mirror, justo en el momento en el que la mujer intentaba acceder al recinto, los alumnos se encontraban en clase, incluido el propio George, algo que no está previsto que cambie en los días sucesivos. De hecho, el Palacio de Kensington asegura que, aunque no va a revelar detalles acerca de la seguridad, son conscientes del problema. Eso sí, el príncipe no va a dejar de ir a clase.

Imagen del colegio al que acude George. Thomas Battersea

El suceso ha motivado que tanto los agentes como el colegio se hayan puesto manos a la obra para revisar las medidas de seguridad. De hecho, las fuerzas y cuerpos de seguridad se han visto obligados a emitir un comunicado para explicar lo ocurrido. "La policía forma parte de este dispositivo que se encarga de proteger al príncipe y vamos a seguir trabajando en colaboración con la escuela, que es el responsable de la seguridad en el lugar", aseguran.

Dos asaltos en 10 días

No es la primera vez que una persona irrumpe -o lo intenta- en la escuela del príncipe George. Hace apenas unos días, unos vecinos detectaron a otra mujer, esta vez de 54 años, paseando por los pasillos del centro después de que accediera al interior sin forzar las puertas, lo que del colegio al que acude el bisnieto de la reina Isabel II (91). "La presencia del príncipe ha convertido la zona en un blanco para los ataques terroristas", asegura uno de los preocupados vecinos a The Telegraph, que revela además que el dispositivo de seguridad desplegado en los alrededores con motivo de la escolarización de George es del todo insuficiente.