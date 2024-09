Jimmy Giménez-Arnau, el hombre que nació en altamar, emparentó con los Franco y vivió y murió como quiso

"Provocador", "irreverente", "deslenguado", "dandy", "culto", "generoso", "genio de la televisión y el entretenimiento". Estos son sólo algunos de los adjetivos con los que amigos y compañeros de Jimmy Giménez-Arnau se han referido a él en los últimos días al ser interpelados por el motivo que jamás hubieran deseado: su inesperada muerte. El universo de la comunicación está de luto por el fallecimiento de uno de los periodistas y colaboradores más ácidos de la historia de la pequeña pantalla en nuestro país.

Jimmy sacó de quicio a Norma Duval (68 años) hasta el punto de recibir un zapatazo de la vedette en plena entrevista en la radio. Jimmy emparentó con los Franco. Jimmy fue detenido por presunto tráfico de drogas cuando en realidad llevaba 5 gramos de cocaína en su bolsillo -y otros cinco en su coche- para consumo propio. Jimmy dijo "sí, quiero" tres veces. Jimmy se fue sin hablarse con sus hermanos, con sus dos exmujeres y con su única hija, Leticia. Jimmy vivió y murió como quiso.

Joaquín José Víctor Bernardo Giménez-Arnau y Puente -porque después de un apellido compuesto hay que poner la conjunción "y"- nació el 14 de septiembre de 1943 en altamar. Así lo pone en su DNI.

El DNI de Jimmy Giménez-Arnau. Mediaset

Hijo del diplomático José Antonio Giménez-Arnau y de María Inés Puente García-Arnaiz, el pequeño Joaquinito -como lo llamaba su madre; él lo odiaba- vino al mundo en un barco, en aguas libres entre Brasil y Uruguay. Aquel navío llevaba bandera española, pero al llegar Jimmy al mundo en altamar y ser Argentina el primer puerto donde atracó el barco son estos dos datos los que constan como lugar de nacimiento en su carné nacional de identidad.

El matrimonio compuesto por José Antonio y María Inés tuvo cinco hijos más dos que fallecieron: uno que nació muerto y Paloma, la que seguía a Jimmy, la pequeña, pereció de una neumonía. De los otros -José Antonio, Ricardo, Mónica, Patricia- el afilado escritor no sabía nada desde hace años. Pugnaron por una herencia. La persona de la familia a la que Jimmy más quería era su padre. También admiraba a su tío Enrique, Ricardo y Pepe. Como niño, nunca recibió el cariño de su madre.

La relación de Jimmy con su familia nunca fue fácil. No entendió por qué lo matricularon en un colegio interno en Reino Unido con tan sólo seis años. "Boys do not cry", le dijeron con severidad a las puertas del internado en su primer día de clase. Desde entonces, decía él, no ha vuelto a llorar. Ni por la muerte de sus padres. Jimmy fue enviado como castigo a Inglaterra, pero finalmente se tornó en alivio. El pequeño Joaquinito estuvo un año y medio interno sin ver a nadie de los suyos. Olvidó hasta el castellano.

Un día, mientras jugaba a rugby, todo lleno de barro y tras tomar un gran vaso de leche, le avisaron de que su madre había venido a visitarlo. Fue enviado rápidamente a la ducha y a prepararse para recibir a María Inés como merecía. Nerviosa, tensa y fumando con ansias, la madre de Jimmy tuvo que esperarlo unos 30 minutos sin poder comunicarse con nadie porque no hablaba inglés.

Al ver llegar a su hijo después de 18 meses separados, su primera reacción fue darle un sonoro bofetón. "Yo a esta señora no la voy a querer nunca más en mi vida", pensó Jimmy tras ese traumático episodio, cuando no había cumplido aún ni los ocho años. La relación se recondujo, "pero no el querer", declaró en el programa Mi casa es la tuya, de Bertín Osborne (69).

Jimmy y sus amores

Jimmy Giménez-Arnau y María del Mar Martínez-Bordiú fueron de los primeros en vender su boda a una revista null

Jimmy Giménez-Arnau siempre ha sido un gran amante de las mujeres. Eran su debilidad. En 1977 contrajo matrimonio con María del Mar Martínez-Bordiú, nieta de Francisco Franco y Carmen Polo. La conoció, recuerda el periodista en su libro Yo, Jimmy: mi vida entre los Franco (1981), justo después de terminar de escribir su primera novela, Las islas transparentes. Se la presentó su mejor amigo, el arquitecto Carlos García-San Miguel, popularmente conocido como Charly, marido de la periodista Lydia Lozano (63).

"A mí, verla en el ambiente en el que estaba, me dio pena. Ella adoraba a su abuelo. Me tomó por un tío serio. Fíjate qué equivocación. La vi perdida. Para casarnos tuvimos que esperar a su mayoría de edad, que entonces eran 21 años. Yo fui el octavo hombre de Merry, yo no estrené nada", dijo en la citada entrevista con Bertín. En su boda, Jimmy tenía 33 mientras que Merry justo había soplado 21 velas de su tarta. Fruto de su matrimonio, que apenas duró dos años, nació Leticia, la única hija para los dos.

"Leticia y yo nos divertíamos mucho hasta sus 12 años. Ahora no tengo ni puta idea de dónde vive. Ni me importa. Espero que le vaya bien y chao. Gané a Merry todos los pleitos para verla, aquí y en Estados Unidos. Yo me iba desde Londres a Las Palmas, que por ahí estaba mi hija. Y la otra, Merry, cogía a mi hija y cambiaba de isla. Mi hija no se enteraba. Leticia lo sabe ahora y sabe muchas cosas. Una vez le regalé una moto, de esas pequeñitas, que le hacía ilusión, para conducirla por Lanzarote. Al segundo día, la madre hizo desaparecer la moto", recordó Jimmy en 2022. "Leticia ha elegido no verme. Yo lo respeto. No voy a mendigarle cariño", concluyó en seco.

Después, se casó en segundas nupcias con María Teresa Fernández Peral. Fue en Gibraltar, "en el mismo sitio que John Lennon y Yoko Ono", recordó el tertuliano con cierta chanza.

Jimmi Giménez-Arnau junto a su mujer, Sandra Salgado. Gtres null

Su última pareja fue Sandra Salgado, 35 años menor que él, con la que se casó por lo civil en abril de 2013. "El amor de mi vida es Sandra Salgado. La pena es que la he conocido hace cuatro años, porque si la hubiese conocido hace 25 seguiría con ella. Me emociono al verla. Es inteligente, práctica, sería, responsable. Todo lo que no soy yo. Yo también soy el amor de su vida; ella encontró en mí cosas que no tenía en su vida", confesó Jimmy Giménez-Arnau en el plató de Sálvame Deluxe, el escenario de sus últimas gamberradas y donde hizo grandes amigos como Kiko Matamoros (67), Belén Rodríguez (58) o Pilar Eyre.

Sus amigos hablan

Sobre Jimmy, la reconocida y respetada escritora, finalista del Premio Planeta 2014, ha declarado lo siguiente a EL ESPAÑOL: "Jimmy es el amigo más generoso, la persona más brillante y divertida que he conocido. Lo único que me consuela de su ausencia es saber que al final fue feliz con su Sandrita".

Por su parte, su íntimo amigo Kiko Matamoros, habla de él como un "madridista militante", entre otros rasgos de su apasionada personalidad. "Era un tipo camaleónico y descreído, muy divertido. Mis mejores experiencias con él y los hechos más estrambóticos los guardo bajo siete llaves. Le representé durante un tiempo desde la productora que compartía con mi excuñado y viví episodios delirantes cuando escribió Las malas compañías y su relación con Mauricio López-Roberts. Lo mejor es lo que contaban y no se pudo publicar. Era un madridista militante y sabía mucho de fútbol, hablábamos mucho, era una obsesión", recuerda Matamoros.

Jimmy Giménez-Arnau y Belén Rodríguez en el programa 'Mi casa es la tuya', de Bertín Osborne. null

Para concluir, Belén Rodríguez, que conocía a Jimmy desde que ella era pequeña por su padre, el afamado periodista y escritor Pedro Rodríguez, pone en valor la generosidad de Jimmy y su lealtad a los amigos: "Siempre le recordaré como un genio. Guapo, sexy, seductor y provocador. Un amigo fiel, que siempre estaba cerca. Un escritor extraordinario y un gran ser humano".