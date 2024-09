Sandra Salgado, viuda de Jimmy Giménez-Arnau, llega al tanatorio rota de dolor: de luto y apoyada en unas muletas

Un día después de conocerse la triste noticia del fallecimiento de Jimmy Giménez-Arnau, familiares y amigos se han desplazado hasta el tanatorio de Tres Cantos para darle su último adiós. A primera hora de la mañana de este miércoles, 18 de septiembre, ha llegado su viuda, Sandra Salgado.

La mujer de Jimmy Giménez-Arnau ha sido la primera en acercarse al tanatorio, visiblemente afectada. Se ha mostrado cabizbaja, rota de dolor, de riguroso luto, oculta tras unas gafas de sol y apoyada en muletas. No ha estado sola. La ha acompañado una joven que no se ha separado de su lado ni un solo instante.

Este pasado martes, 17 de septiembre, poco después que conocerse la noticia, Sandra Salgado se pronunció públicamente sobre la pérdida de su marido, a través de Ni qué fueramos, el espacio que informó sobre el fallecimiento del comunicador.

"Muchas gracias. Se ha quedado sin ver el nuevo estadio del Real Madrid. Pero, bueno, un abrazo enorme", expresó la viuda de Jimmy Giménez-Arnau, quien siempre ha intentado mantenerse en un segundo plano pese a la popularidad de la que gozaba el televisivo.

Así fue desde el primer momento. El colaborador y Sandra se convirtieron en marido y mujer hace más de una década. Se llevaban 35 años, pero la diferencia edad nunca supuso un problema en su historia de amor. Tras una relación fallida con Merry Martínez-Bordiú, hermana de Carmen Martínez-Bordiú (73 años) y madre de su única hija, Leticia, Jimmy Giménez-Arnau encontró en Salgado una gran ilusión que se mantuvo a su lado hasta el fin de sus días.

Sandra Salgado ha llegado al tanatorio de Tres Cantos de riguroso luto y apoyada en muletas. Gtres

Su romance surgió en el año 2007. Concretamente en el programa Dolce Vita, de Telecinco. Entonces, una joven Sandra convenció a su jefa de que tenía que contar con el periodista para su programa. En ese momento tuvo lugar su primera conversación telefónica de más de dos horas de duración y que marcó un punto de inflexión en sus vidas.

Esta primera toma de contacto sentó las bases de su apasionante romance. Pero su relación se mantuvo en la más estricta intimidad hasta que la prensa los vio juntos en la playa durante sus primeras vacaciones.

"El amor de mi vida es Sandra Salgado. La pena es que la he conocido hace cuatro años, porque si la hubiese conocido hace 25 seguiría con ella. Me emociono al verla. Es inteligente, práctica, sería, responsable. Todo lo que no soy yo. Yo también soy el amor de su vida; ella encontró en mí cosas que no tenía en su vida", confesó años más tarde Jimmy Giménez-Arnau en el plató de Sálvame Deluxe.

Dieron el paso definitivo en 2013, cuando celebraron su enlace en una ceremonia civil en la Junta Municipal del distrito de Fuencarral-El Pardo. Desde entonces y hasta este pasado martes no se separaron. Hoy, Sandra llora la pérdida de Jimmy Giménez Arnau y lo despide, para siempre, junto a familiares y amigos.

Jimmy Giménez-Arnau y Sandra Salgado, en una imagen de archivo. Gtres null

Poco después de que la viuda del periodista llegara al tanatorio de Tres Cantos, se han sumado a la despedida conocidas figuras públicas relacionadas con Jimmy Giménez-Arany, como Belén Esteban (50).