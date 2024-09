Nieves Álvarez da la bienvenida a la 'Fashion Week' en Italia con este vestido de 'animal print'

Estamos ante una de las semanas más importantes para todos los amantes de la moda. Si hace pocos días dábamos la bienvenida a la semana de la moda en nuestro país y Madrid se convertía en todo un conglomerado de afamados diseñadores, ahora es el turno de Italia.

La 'Fashion Week' italiana ha comenzado este martes, 17 de septiembre, y se prolongará hasta el día 23. Una semana, siete días, en los que la ciudad de Milán recibirá tanto a diseñadores tradicionales como emergentes, todos con el mismo objetivo: presentar sus propuestas de cara a la próxima temporada y compartir algunas de las tendencias estrella de los siguientes meses.

Si hay alguien que es ya un rostro recurrente gracias a su exquisito gusto por la moda es Nieves Álvarez (50 años). La modelo ha utilizado su perfil de Instagram para compartir algunos de sus estilismos favoritos de cara a la semana de la moda italiana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nieves Álvarez (@officialnievesa)

"Millano Arrivo" ("Milán he llegado"). Emocionada por poder vivir un año más la experiencia de la semana de la moda en Italia, Nieves Álvarez ha recopilado algunos de sus estilismos favoritos, que prometen ser las tendencias más 'top' de esta próxima temporada.

Aunque han sido varios los looks compartidos por la elegante modelo, ha habido uno en particular que no ha dejado indiferente a nadie, bien sea por su estampado o por el propio corte de la prenda.

Se trata de un vestido midi ajustado con estampado de leopardo. En concreto, el modelo es el 'Bluemarine' de la firma italiana Yoox, una de las favoritas de Nieves y a la que ha vuelto a acudir ahora que pone rumbo al país de la Torre de Pisa para disfrutar de una de las semanas más especiales.

Nieves Álvarez en su Instagram. null

Aunque ya de por sí la pieza destaca por el animal print de leopardo, lo cierto es que el cuello alto, la manga larga y la pequeña abertura en la espalda hacen de este un vestido de leopardo más que diferente. De hecho, parece estar hecho a medida para la modelo, pues realza su silueta de forma espectacular.

Para esta ocasión, Nieves ha escogido unos stiletto en color negro con un tacón alto, que termina de realzar su figura todavía más.

El vestido se encuentra actualmente disponible en la página web de la marca en las tallas 38 y 40 y tiene un precio de 526 euros.