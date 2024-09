El impresionante y exclusivo bolso de Nieves Álvarez que nada más verlo te enamorarás: lo firma Bvlgari

"Look con un toque de Bvlgari. Porque los detalles marcan la diferencia. ¿Estáis de acuerdo?", ha posteado en las últimas horas la modelo y empresaria Nieves Álvarez (50 años) en su red social Instagram, donde atesora 420.000 seguidores.

Álvarez, siempre impecable, posa feliz y sonriente, escondida tras unas gafas de sol y con un outfit todo al negro, compuesto de las mencionadas gafas, una camisa, un pantalón de pinzas... y un fabuloso bolso. Todo, por supuesto, firmado por Bvlgari.

El porte y el savoir faire de la maniquí se imponen a cualquier corriente. La modelo internacional sabe a la perfección mezclar tendencias, texturas y piezas, dándole un toque personal a cada outfit. No cesan en sus exposiciones las lecciones de estilo. En las últimas horas lo ha vuelto a hacer.

Para completar su sobrio look, Nieves cede el protagonismo a su bolso, al que coloca en primer plano. Se trata de un increíble diseño valorado en 4.350 euros. En concreto, la empresaria se decanta por el modelo Serpentine Duo Top Handle. El bolso presenta una forma moderna y estructurada.

Está fabricado, como reza la página web de la firma, en "piel de becerro negra con motivo distintivo Calla Matelassé y forro de napa negra. Cautivadoras asas con forma de cuerpo de serpiente de doble cabeza en latón chapado en oro adornadas con escamas grabadas".

Sólo está disponible en color negro e incluye una cadena que sirve de asa. Está hecho en Italia. "Caja con la firma Bvlgari de cortesía con cada pedido Cada creación está cuidadosamente elaborada a mano y entregada en el icónico empaque de Bvlgari, inspirado en el esplendor de la Ciudad Eterna", agregan desde la firma.

Las reacciones a la publicación de Álvarez no se han hecho esperar: "Qué bonito bolso, me encanta", "Bonito look", "Black is", "Eres una de las mujeres más impresionantes de España", "Espectacular y divina", "El mejor detalle, esa sonrisa".

Nieves y la moda

La moda y Nieves Álvarez están estrechamente unidas. En septiembre de 2021, Álvarez decidió dar un paso más en el mundo de la moda y lanzarse al diseño femenino con una colección cápsula en la que colaboró con la firma española The Extreme Collection, algo que definió como "un reto interesante".

En aquella propuesta, de la que también fue imagen, había piezas en terciopelo rosa, verde o elegantes negros con bordados en cuello y espalda para la noche, mientras que el día lo ocupan blazers cruzadas, de cuadros, casacas militares confeccionadas con patrones muy femeninos.

No era la primera vez que la presentadora de Flash Moda realizaba una incursión en el diseño, pues ya lo hizo con su firma de moda infantil N+V, un proyecto al que puso fin en enero de 2021.