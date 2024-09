Andrés Velencoso, ante su reto más ambicioso, una serie diaria: "Mi agente me dijo que no tendría vida y así fue"

Disney+ anunció a finales del mes de agosto el estreno de los cinco primeros episodios de la serie original Regreso a Las Sabinas para el próximo el 11 de octubre. La plataforma de streaming lo hizo con el tráiler y el póster oficial. El resto de episodios se emitirán, uno nuevo cada día, de lunes a viernes a partir del lunes 14 de octubre. Ahí reside parte de esta gran revolución. Se trata de la primera vez que una plataforma de estas características emite una serie diaria.

La serie, que consta de 70 episodios, ha sido creada por Eulàlia Carrillo y está dirigida por Jordi Frades y protagonizada por Andrés Velencoso (46 años), Celia Freijeiro (41), Ángela Molina (68), Olivia Molina (43), Natalia Sánchez (34), Miquel Fernández (44), María Casal (66) y Nacho Novo (66), entre otros.

Este jueves, 19 de septiembre, EL ESPAÑOL pudo asistir al visionado privado que Disney+ preparó junto al director y su protagonista masculino, el actor, modelo y empresario Andrés Velencoso. Respecto a este enorme proyecto, seguramente el más ambicioso de su carrera en el plano de la interpretación, el top catalán desveló que fueron seis intensos meses de rodaje, estudio, concentración y formación constante.

A la pregunta de los sacrificios personales y profesionales que uno hace al aceptar un proyecto de esta envergadura, Andrés Velencoso, que tiene como hobbies el golf o la fotografía, admite que ya estaba preparado: "Mi agente me dijo que no tendría vida. Y así fue".

"Nunca había hecho una serie diaria", continúa, "y ahora entiendo a los compañeros que hablan de un antes y un después al hacer una diaria. Yo era un actor antes de Regreso a Las Sabinas y ahora soy otro. Después de hacer esta serie, hice Eva & Nicole, y fue un paseo. No quiero decir que fuera un paseo, a ver, venía de grabar tres capítulos a la semana y en Eva & Nicole grabamos ocho capítulos en cinco meses", admite Velencoso.

En la ficción, la trama sucede en Manterana, un precioso pueblecito catalán, de paredes de piedra dorada y calles estrechas, donde prácticamente todo el mundo se conoce. Como se irá viendo capítulo a capítulo, casi todos están interconectados por algo: amores, secretos, traiciones, desapariciones, amores no correspondidos e infinidad de giros. La realidad, por otra parte, es que se ha rodado en dos pueblos de Barcelona: Sant Vicenç de Montalt y Sant Andreu de Llavaneres.

Velencoso es Miguel Larrea

Andrés Velencoso interpreta a Miguel Larrea en la nueva serie de Disney+.

Andrés Velencoso, que interpreta al personaje de Miguel Larrea en Regreso a Las Sabinas, lleva 12 años trabajando como actor. Todavía, a veces, es preguntado si en la gran pantalla lo tiene más difícil que el resto al tratarse de un modelo de profesión.

"En Estados Unidos no pasa. A Nueva York llegué, me presenté, 'hola, me llamo Andrés' y ya está. Lo difícil como actor es encontrar trabajo, que está casi toda la profesión en paro. Yo hice mi primera película y me di cuenta de que cojeaba en muchas cosas. Dejé trabajos por formarme y estudiar. Ya han pasado 12 años y lo que te da tablas es trabajar", señala.

"La carrera de modelo", prosigue "es un trampolín a muchos otras. Tengo amigos que son modelos y que luego son actores, presentadores, maquilladores, productores. Es una profesión que te abre puertas, si eres capaz. A mí me apasiona la fotografía y no le dedico más tiempo porque no lo tengo".

"¿Actor bueno o actor malo?", reflexiona Velencoso en voz alta ante los medios. Él lo tiene claro: lo importante es la preparación y la constancia en la formación. Así lo ha demostrado en esta serie que a partir del próximo 11 de octubre se podrá ver en Disney+ y que tiene visos de convertirse en el nuevo fenómeno global de las plataformas de streaming.

Sobre Regreso a Las Sabinas

En Regreso a Las Sabinas, las hermanas Molina, después de muchos años sin verse, reciben una llamada que las hace volver a su pueblo natal, Manterana, para atender los problemas de salud de su padre. Este inesperado regreso, supone reencontrarse con la vida y los amores que intentaron olvidar. Instaladas en su finca familiar, Las Sabinas, se enfrentarán a secretos del pasado que cambiarán sus vidas para siempre.