Andrés Velencoso: "He tenido deseos de ser padre, pero por ahora tengo bastante con mi perro y mi sobrina"

"Habrá que mandarle esta chaqueta al rey Felipe". Con esta frase, llena de naturalidad, Andrés Velencoso (46 años) comenzaba su conversación con EL ESPAÑOL, en "una tarde de charla y farra", el evento que tuvo lugar el pasado miércoles, 17 de abril, en las oficinas de Accenture en Madrid, a propósito del lanzamiento de la cuarta colección de su marca.

El modelo señalaba su nueva prenda: una chaqueta en color azul marino y de corte básico y sencillo. La pieza está firmada por OOTO, marca de la que el catalán es director creativo. El comentario iba dirigido a quiénes forman parte del equipo de la empresa, pero dio inicio a su distendida conversación con este periódico.

Previo al comienzo de aquella "tarde de charla y farra", en la que Andrés Velencoso y el team de OOTO hablaron de la corta, pero intensa vida de la firma, el actor atendió a este medio, desvelando cómo ha sido su experiencia como director creativo de una marca, al margen de su trabajo como modelo e intérprete. También habló de la reciente campaña que llevó a cabo con su progenitor y de sus intermitentes ganas por ser padre. Además, se mostró interesado ante la posible idea de que el Rey de España lleve uno de sus diseños.

Andrés Velencoso, durante la presentación de las OOTO. Cedida a EL ESPAÑOL

"Para cuando viaje a Palma en verano", le sugirió este medio a Andrés Velencoso sobre el envío de una de sus prendas a Felipe VI (56). Tras esbozar una sonrisa, él mismo indicó que era el momento de hablar de su marca. El modelo pronunció el nombre de la firma en un intento de adivinar las primeras preguntas que estaban por llegar. "OTTO, la ropa de confianza del Rey", exclamó Velencoso, como si se tratara de un eslogan.

Entiendo que le gustaría vestir Felipe VI.

Creo que tiene muy buen gusto para la ropa. Siempre va como un pincel. Nosotros no tenemos sastrería todavía. Pero una compañera me estaba preguntando si me gustaría vestir al Rey. Le he dicho que sí, que esto le encajaría perfecto [dice señalando su chaqueta]. Para las regatas, una cosa más técnica. Esto es de esta nueva temporada, que estamos haciendo más cositas... Están saliendo cosas chulas.

Hábleme de la nueva colección. ¿Cómo ha sido el proceso? ¿En qué se ha inspirado?

El proceso de siempre, yendo de compras, a ver tendencias, viajando a ferias. Este año no los he podido acompañar porque se fueron cuando yo estaba grabando. Y bueno, mirando un poco las tendencias para dónde van, los colores... La primera compra fue tirando para los beige y corales y esta segunda que vendrá, más azules y turquesas. Más estampados. Siguiendo con los básicos de la moda masculina, reinterpretados y con mucha tendencia, intentando innovar, metiéndole personalidad.

¿Cómo lleva esta etapa como director creativo?

Yo estoy un poco aprobando... Intentando que la visión dentro del paraguas Tendam, porque al final estamos ahí y somos el grupo y hay muchas cosas que van a ser lo que son por la clientela que tenemos, llevármelas un poquito para mi terreno y poder comunicaros desde ahí, que es lo que haciendo. Donde puedo aportar más es a nivel de la imagen y la fotografía, que es donde tengo más de conocimiento. Y en el diseño, vamos viendo lo que me van presentando y cosas que nos funcionan más o menos, las siluetas... Una vez tenemos la colección, contratamos un estilista, que nos ayuda a hacer las combinaciones de toda la ropa.

Es un proceso creativo brutal. También conocer cómo funciona la marca desde dentro, cómo funciona dentro el diseño, el marketing... Verlos cómo se comunican entre ellos. Y lo importantes que son las compras, que es una pieza principal para que una marca tenga beneficios.

Andrés Velencoso, en un evento de su marca. Cedida a EL ESPAÑOL

¿Algún rol que le gustaría explorar más?

Meterle un poquito más de mano al diseño. Pero me lo paso genial en mi día a día. Donde estoy más metido es en comunicación y marketing.

¿Es fácil de convencer? Si hay algún diseño que no le gusta...

Me dejo llevar por el conocimiento que tiene la empresa y que conocen a sus clientes. Pues a lo mejor los pantalones me gustan un poquito más anchos y ellos me dicen 'a ver, baja a tierra. A nuestro comprador o consumidor le gusta más slim. Poco a poco, como está funcionando y la marca está muy bien, que hemos pasado de 70 puntos de venta a 100, creo que iremos apostando más por cositas diferentes. Siempre intentando estar en la tendencia, pero al final estamos debajo del resto del grupo y nos adaptamos.

Hace un mes, por el Día del Padre, hizo una campaña con su progenitor. ¿Cómo fue esa experiencia?

Yo había hecho fotos con mi padre...

Sí, recuerdo que el año pasado, por el mismo motivo, puso una foto de su padre luciendo algún diseño de la marca.

Es que viene de ahí, de esa foto con mi padre. El año pasado funcionó muy bien y les hizo mucha gracia. Mi padre es cliente de OOTO. Compra gorras, sudaderas, chaquetas... Así que este año recuperamos la idea y yo creo que ha quedado una pieza muy emotiva.

¿Qué enseñanza destaca de su padre?

Mi padre es muy constante.

¿Usted, alguna vez, ha tenido deseos de ser padre?

Sí, en algún momento. Pero se va y viene. Como viene, se va. Tengo bastante con mi perro, por ahora. Y mi sobrina. Ahora que vivo en Tossa de Mar estoy encantado.

¿Viaja con menos frecuencia?

Como actor viajas por proyectos. El penúltimo fue en Barcelona. El último entre Marbella y Madrid. Estoy fuera de casa, pero no. Pero entremedias he estado en Nueva York, Milán, París... Cuando trabajaba fulltime de modelo, estaba en una época de mucho viaje, de mucho ajetreo. Ahora los proyectos son más largos. OOTO está en Madrid, o sea, que tengo que vivir. Las campañas que hacemos... La última la hicimos en Tenerife.

Entre sus próximos proyectos está Las sabinas, una serie de Disney+.

Es la primera serie española para una plataforma. Para mí también ha sido la primera vez haciendo una diaria, lo que conlleva mucho trabajo. Hemos grabado 70 episodios en seis meses. Es una historia muy bonita, de amor, traición, desamores, venganzas, envidias, celos... Es un elenco brutal. Todo está hecho en exteriores y le han dado una factura premium. La producción y postproducciones es mayor, porque fíjate, todavía la están postproduciendo. Es una apuesta interesante.

Recientemente dijo que en sus comienzos como actor tenía miedo y prejuicio. ¿Está más cómodo ahora?

Sí, cada vez más cómodo. Después de 12 años y con varios proyectos a espaldas tienes menos prejuicios. Sobre todo a la hora de empezar fueron los prejuicios. De cómo te empiezas a meter en este negocio y los miedos que provocan. Romantizas a la profesión.

Profesionalmente se le ve muy bien. Personalmente, ¿cómo está?

Muy bien.

¿Sentimentalmente?

También muy bien.

¿Un sueño por cumplir?

Muchos. Pero que OOTO crezca y cada vez ver más gente que vista la marca en las calles.

¿Algún diseñador de moda con el que le gustaría trabajar y hacer una colección?

Lo he pensado. Que haga una cápsula. ¿Jonathan W. Anderson? Con Loewe, por ejemplo, puede ser un puntazo. Yo estoy abierto a hacer todas estas cosas. El grupo, con Pedro del Hierro, lo ha hecho con Tamara Falcó.