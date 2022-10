La clásica sudadera de Andrés Velencoso es la pieza comodín del otoño-invierno

Desde que se lanzó OOTO (Out Of The Office), Andrés Velencoso (44 años), su director creativo y embajador, no ha dejado de presumir sus piezas en las redes sociales. Recientemente, se mostraba desde la Costa Brava con una de las prendas de la colección, ideal para llevar a todos lados en la temporada otoño-invierno. Es, sin duda, la prenda comodín para vestir en aquellos momentos en los que no se tiene decisión alguna sobre el outfit.

El modelo, en concreto, presumía de una sudadera en color azul, disponible en la web desde la talla S hasta la XXL y valorada en 59,90 euros. Se trata de un diseño básico de cuello redondo, manga larga y con el logo de la marca bordado en el pecho, que ha sido confeccionado en 100% algodón y mediante un proceso sostenible. Y es que detrás de cada prenda de OOTO, tal y como asegura la marca, "hay una pelea en contra del cambio climático".

La sudadera, por su color y diseño, se concibe como una pieza versátil que se puede llevar con un sinfín de lugares y en diferentes escenarios. De esta manera, se cumple con la filosofía de la marca de Velencoso: llevar el mismo estilismo a la oficina y a otros espacios fuera del ambiente laboral.

Andrés Velencoso, apoyado en el equipo de diseño de Cortefiel, desarrolló una colección de inspiración mediterránea, su región natal, con una estética relajada, principalmente casual. OOTO se dirige a un público masculino, consciente, decidido y disfrutón. Hombres censores del aburrimiento que valoran su tiempo y encuentran el equilibrio entre la vida fuera y dentro de la oficina.

El modelo elegía la sudadera para llevarla a un entorno de mar y la combinaba con un short en color beige. Pero la misma prenda bien vale para llevarla a la oficina o a una salida entre amigos con un vaquero sencillo. La misma prenda también está disponible en marrón, otro tono que regresa con fuerza cada otoño-invierno y que también admite varios tipos de prendas para combinar.

Con el fin de que la prenda perdure por más tiempo en el armario, desde la marca sugieren seguir ciertos cuidados: lavarla a una temperatura que no supere los 30 grados, no blanquear ni secar en la secadora. En caso de querer plancharla, se deberá hacer de forma suave.

Toda la colección tiene un concepto relajado, pero no pierde de vista los momentos cosmopolitas. Además de la sudadera, la propuesta de Velencoso se completa con otras piezas smart casual como americanas lavadas, chinos y camisas.

