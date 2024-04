Pedro Sánchez no dimite | Feijóo acusa a Sánchez de "querer ser más presidente a costa de menos democracia"

"Por encima de cualquier valoración, debemos tener claro que todo esto que estamos viviendo ya no es más que un epílogo de un pasado que vamos a superar", ha afirmado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tras conocerse la decisión de Pedro Sánchez.

"Sobre si el presidente del Gobierno no tenga el problema en hacer el ridículo no tengo nada que decir, allá él. España no tiene un presidente a la altura de sus ciudadanos. Por eso quiero empezar pidiendo disculpas en nombre de la política y paciencia en nombre de la razón. Como la gran mayoría de ustedes, he vivido los últimos días con perpejlidad, aunque la capacidad de asombro se ha reducido. Estos cinco días han sido una semana más de varios años de bochorno", ha sostenido Feijóo.