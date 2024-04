Sánchez, de meditar seguir a pensar en la reelección: "Estoy con ánimo para 3 años y los que quieran"

Apenas cinco días le han bastado a Pedro Sánchez para pasar de pensar en dimitir como presidente del Gobierno a tener intención de volver a presentarse a la reelección. "Estoy con ánimo para estos tres años y para los que quieran los españoles con su votos", ha asegurado.

Sánchez no sólo está dispuesto a seguir en los tres años que quedan de legislatura también a continuar en la siguiente, zanjando cualquier tipo de debate sobre su sucesor al frente del PSOE y bajo el argumento del poder transformador de la política.

"Desde luego el proyecto del PSOE trasciende a mi persona", ha señalado este martes en una entrevista en la SER tras ser preguntado si entre sus planes para la regeneración democrática que quiere llevar ahora a cabo figura abrir el debate sucesorio en su partido.

Cerrada la vía de la sucesión, Sánchez ha explicado que el compromiso que ha adquirido tras su periodo de reflexión es "liderar", que "no monopolizar" el debate de regenerar, mejorar y defender la democracia, algo que "no es una tarea que se haga ni en tres días, ni en tres meses, ni en tres años, que es lo que nos queda de legislatura".

Así, ha dejado claro que está "con ánimo" para continuar en esa tarea más allá de estos tres años que restan de legislatura abriendo así de par en par las puertas a la reelección. "Si los españoles y mi partido quieren que continúe siendo el responsable del Gobierno y el líder en este caso del PSOE, mientras yo tenga ganas, convicción e ideas de transformación para mi país, lo voy a hacer", ha afirmado.

"He dormido muy poco, he comido menos"

"Yo creo en la política, en su poder transformador, en el avance que hemos logrado durante estos cinco años", ha argumentado, defendiendo lo que considera un "modelo de éxito" y sacando pecho de algunas de las medidas adoptadas desde que llegó al Gobierno.

"Me he enfrentado a una situación personal inédita", ha señalado, para justificar con ello la carta a la ciudadanía que publicó el pasado miércoles después de que un juzgado de Madrid abriera una investigación contra su mujer, Begoña Gómez y los cinco días de reflexión que se dio.

"He debatido conmigo mismo, lo he pasado mal, he dormido muy poco, he comido menos, pero he encontrado la fuerza necesaria, el empuje y el apoyo necesario como para afrontar uno de los debates esenciales de todo demócrata y es cómo defender la democracia en el siglo XXI, ante el auge de una ola reaccionaria que quiere imponer su agenda regresiva mediante la destrucción del adversario y no mediante el convencimiento de las bondades de sus propuestas políticas", ha puntualizado.

[Tezanos, coordinado con Sánchez, difunde un CIS contra los jueces y le da al PSOE ventaja de 9 puntos]

Regular la publicidad en medios

En su entrevista, Sánchez ha vuelto a cargar contra el "fango" que esparcen algunos medios de comunicación, que él llama "pseudomedios". Así, ha explicado que si hubiera planteado una batería de medidas en su comparecencia deayer para luchar contra lo que califica de "maquinaria del fango" le habrían acusado de haberse tomado cinco días por mera estrategia y considera que él puede liderar esa lucha pero no puede hacerlo el Gobierno en solitario.



El combate contra los bulos de los que ha denominado "pseudomedios" ha insistido que debe ser una pieza clave de la regeneración democrática, aunque al pedirle herramientas concretas contra ellos y plantearle si puede ser mediante la regulación de la publicidad, se ha limitado a señalar que existe una ley de publicidad institucional.



"¿Se cumple por todas las administraciones? No lo sé", se ha preguntado y respondido a sí mismo. "¿Tienen transparencia estas páginas web? ¿Sabemos quién las financia?", ha cuestionado.