El padre del niño de Canet se vuelve Loquillo: canta para Izquierda Española el tema de campaña del 9-J

Que nadie sea más que nadie / Que el odio siempre quede atrás / Que todos puedan cantar sin miedo / Libertad, libertad, libertad.

A Javier Pulido, más conocido como "el padre de Canet", le conmueve esta estrofa. "Ahora te la estoy recitando y se me ponen los pelos de punta", cuenta a EL ESPAÑOL. "Es lo que a mí me gustaría para España".

Los cuatro versos forman parte de la canción La Libertad, que Sabino Méndez —histórico compositor de Los Trogloditas— compuso para Loquillo. Vio la luz en 2021. Ahora, el cantante barcelonés es quien cede esta canción para el partido de Guillermo del Valle, Izquierda Española, y su campaña a las europeas.

Videoclip Izquierda Española

Para versionarla contaron con Pulido, abogado, pescador, cantante, y conocido en toda España por defender, desde hace tres años, los derechos lingüísticos de su hijo en la escuela Turó del Drac de Canet de Mar (Barcelona). La campaña, que se inició por una carta del pequeño pidiendo un cursar el 25% de sus clases en castellano, le valió el acoso del independentismo.

"La canción estaba escrita como si Sabino hubiese ido al futuro y la hubiese hecho para nosotros. Porque en el 2021 Izquierda Española no existía, y cada verso está destinado al partido", cuenta Pulido a EL ESPAÑOL.

Él ha hecho música amateur con un grupo de amigos desde hace 20 años. Versionaron canciones e incluso publicaron un disco en Spotify. No saltaron a la fama, pero hace unos días grabó el vídeo de campaña y el resultado le sorprendió. "Cuando acabamos, pensé: '¡oye, pues no me esperaba que esto quedara tan bien!' Estoy muy contento porque ha quedado una cosa muy chula".

El spot recuerda a otra época. Huele a Transición, a la ilusión de una España que bostezaba, con un Partido Socialista comandado por Felipe González. La rosa, de hecho, está muy presente en muchos de los planos.

"Cuando escuché la canción que escribió Sabino pensé que era antiquísima. Pero al ver el vídeo de Loquillo, y lo mayor que estaba ya, me di cuenta", bromea Pulido. "Parece algo hecho hace veinte años, o, al menos, con esa filosofía". Desde luego, señala, "nosotros hemos querido ir a buscar ese mismo tono".

Guillermo del Valle, en un plano del vídeo de campaña

Comprometido con IE

Todo comenzó de manera muy natural. "Si tienes algo de curiosidad política, vas mirando, y de pronto surge un partido que coincide con lo que piensas y dices, '¡qué raro!' Normalmente siempre hay cosas en las que no coincides, pero con ellos coincido en lo importante", afirma. "Si eres alguien con un determinado foco mediático o conocido, puedes ayudar. Así que me puse en contacto con ellos ofreciéndome para hacer lo posible. Así ocurrió".

Cuenta que había una chica "que cantaba muy bien, pero le daba vergüenza salir; de modo que dije: yo lo puedo hacer". Como en esta versión de La Libertad, Javier Pulido está para lo que haga falta en Izquierda Española. Incluso le ofrecieron estar en las listas para las europeas. "Dije vale, sí, pero al final, de manera simbólica. No me apetecía estar en primera línea". Figura como número 50 de la lista.

Sin embargo, a raíz de aquello, Pulido se está "integrando un poquito más" en el partido, cogiendo más energía y ganas de participar más activamente. Si el proyecto cuaja y se presentase a unas elecciones en Cataluña o a nivel nacional, Pulido no descarta implicarse: "Yo estaré presente si hago falta. Si el partido considera que yo sería bueno para eso, ayudaré en lo que haga falta", explica.

Izquierda Española "es la única opción que no es nacionalista", dice. Una vez "decapitado" Ciudadanos, puntualiza, "es el único que no se rige por criterios de identidad". El Partido Popular, afirma, "estaría encantadísimo de pactar con Puigdemont". Y respecto al PSOE, Pulido cree que ha "abandonado el socialismo para lanzarse a los brazos del nacionalismo".

Además, Pulido no comparte el proyecto federalista de Pedro Sánchez. "Se quiere más autogobierno en las comunidades, como si el Gobierno central no fuese ya un autogobierno para todos. Una España más descentralizada que genere cada vez más desigualdad es el mundo al revés. Los socialistas deberían defender lo contrario, la igualdad", concluye.