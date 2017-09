Relacionan a Pablo Iglesias con Paula Vázquez: "Me produce risa"

Este martes los políticos españoles reanudaban su actividad en el Congreso de los Diputados y lo hacían con una jugosa información que dirigía las miradas por completo a las principales filas de Podemos: la crisis sentimental entre Pablo Iglesias (38) e Irene Montero (29).

El columnista Alfonso Ussía quiso plasmar su reflexión sobre la situación del líder de la formación morada y su portavoz en la que dejaba entrever la presencia de una tercera persona como culpable de la ruptura. La descripción de la misma -"presentadora con pretensiones de actriz"- han sido datos suficientes para que los usuarios de Twitter se pongan a hacer lo que mejor saben: especular sin fundamento, aunque con humor. Eso sí, a veces también con acierto.

[Más información: Pablo Iglesias e Irene Montero: la crisis (sentimental) llega a Podemos]

El nombre que más ha sonado en las redes sociales tras el comentario de Ussía ha sido el de la afamada comunicadora Paula Vázquez (42). La conclusión en la que se basan para señalar a la gallega es que la presentadora se ha mostrado últimamente muy a favor de las políticas de Podemos y ha retuiteado algunos de los mensajes tanto de Iglesias como de Montero, de quien, paradójicamente, se declara fan y ha compartido una de sus publicaciones hace solo unas horas.

Me comentan que suena @PaulaVazquezTV — Mario ℛℳ (@mariorm86) 11 de septiembre de 2017

Ya se ha cansado Manolo @Pablo_Iglesias_ de la disponible para el "amor" @Irene_Montero_ ? Le ha quitado el puesto @PaulaVazquezTV ? — ValYMedio (@ValYMedio) 11 de septiembre de 2017

Ante la insistencia de Twitter por su apuesta firme por Paula como la nueva conquista del secretario general de Podemos, EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con su representante para conocer la versión de la protagonista. La persona consultada desconocía en ese momento el hecho de que tanto las redes sociales como varios medios señalaran a la presentadora como 'la tercera en discordia' y solo se inclinaba a responder con un: "Me río de la situación, es que me produce risa".

La secretaria de Vázquez ha querido resaltar que la comunicadora "nunca ha hecho declaraciones sobre su vida personal" y centraba sus palabras en quienes han comenzado toda esta especulación: "Si ellos son los que tienen información, pregúnteles a ellos", decía. No obstante, no ha dirigido ninguna declaración rotunda a este medio y su respuesta ante los rumores ha sido: "Ni confirmo ni desmiento, no soy su portavoz".