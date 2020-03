Rocío Flores, decepcionada con su abuelastra Ana María Aldón por no defenderla en 'Supervivientes'

La supuesta alianza del clan Jurado en Supervivientes 2020 se resquebraja. En la gala de Supervivientes: Conexión Honduras de este domingo se ha evidenciado el distanciamiento que hay entre Rocío Flores (23 años) y Ana María Aldón (42), provocado por otro de los concursantes del reality: Antonio Pavón (38).

El torero se ha convertido en el principal enemigo de la hija de Antonio David Flores (44), mientras que con Ana María Aldón mantiene una estrecha relación y muestra una complicidad que algunos ya califican de 'tonteo'.

En la gala del jueves, Rocío Flores y Pavón protagonizaban un tenso enfrentamiento en directo y la mujer de Ortega Cano (66) decidía no intervenir en el conflicto, causando la decepción de la hija de Rocío Carrasco (44). Poco después, la afectada hablaba con Ana María para mostrarle su disgusto por no defenderla frente a una persona que acaba de conocer: "Sé que lo que quiere este señor es que España se crea que soy un diablo. Y no, soy como soy. Estoy hasta las narices de que este señor actúe así", expresaba.

Rocío Flores y Antonio Pavón protagonizaron un enfrentamiento en directo. Mediaset

Pero lo que más ha molestado a Rocío Flores es que Aldón no sea capaz de ver que Pavón se está acercando a ella por interés: "¿Y del tonteo que trae contigo hablamos? ¿Hablamos de eso? ¿Lo ponemos todo sobre la mesa?", dijo. Ante la sorpresa de Ana María por el uso del término "tonteo", Rocío aclaraba: "No estoy diciendo a ti, estoy diciendo respecto a él. Le conviene mucho el arrimarse".

Además, Rocío Flores ha reconocido a sus compañeros que le hubiese gustado ver a la mujer de Ortega Cano defenderla: "Que lo he echado en falta, pues sí. Pero no se lo voy a echar en cara. Es su concurso. Ella le tiene a él por las nubes", ha comentado.

Algunos de los concursantes han reprochado a Ana María Aldón su tibieza a la hora de defender a Rocío. De hecho, José Antonio Avilés (23) se ha enfrentado a la mujer de Ortega Cano pese a que hasta ahora guardaban una estrecha amistad en el concurso. "Tú no estás en mi lugar. Lo que no puedo entender es que me digas cómo tengo que actuar", le ha espetado Ana María al colaborador de Viva la vida.

Ana María Aldón y José Antonio Avilés han discutido por Rocío Flores. Mediaset

Sobre su relación con Antonio Pavón, la modista afirma no tener motivos para desconfiar de él: "Una persona que se comporta conmigo y es educada, por no llevarse con los demás no le voy a hacer bullying", ha explicado. Además, celebra que Rocío Flores y ella estén en equipos separados esta semana: "Yo creo que lo mejor que ha podido pasar es que ella se vaya allí y no estar juntas".

Ante esta división en la isla de las que en principio iban a ser dos grandes aliadas, Rosa Benito (63) y Antonio David Flores cierran filas en torno a la nieta de 'La más grande'. La excolaboradora de Sálvame ha sido muy clara mostrando su opinión sobre la actitud de Ana María Aldón: "Una niña que tiene 23 años y que se ve atacada de esa forma tan cruel, yo aunque no sea mi familia, simplemente, por ser una persona que he tenido nueve años de relación saco la cara por esa niña", ha dicho desde el plató.

Antonio David, por su parte, ha ido más allá y asegura que Ortega Cano no comprende la forma en la que su mujer está actuando en el reality: "He hablado con José y no termina de entender el comportamiento de Ana María", ha afirmado.

Entretanto, Rocío Flores y Antonio Pavón son dos de los nominados de esta semana, una lista que completan Bea y Ferre.

