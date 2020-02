Quién es José Antonio Avilés, la persona que está desquiciando a todos en 'Supervivientes'

En diversos platós de televisión con temática de corazón se está hablando de manera recurrente del nuevo y sorprendente fichaje de realities, José Antonio Avilés (23 años). Si ya los espectadores lo conocían por su colaboración los fines de semana en el programa Viva la vida, ahora en Supervivientes 2020 está saliendo a la luz cómo es realmente la persona que desquicia a todos los compañeros de la isla.

Sálvame dedicaba este martes más de 20 minutos a hablar de la historia de este personaje televisivo. Para ello contó con Carmen, su madre, quien no necesita muchos argumentos para defenderle porque asegura que su hijo sabe hacerlo muy bien el solo.

Tras ver uno de sus últimos enfrentamientos, la progenitora de Avilés desvelaba que no sufre por verle tan alterado porque su hijo es así: "Es normal que se cabree así, por justicia y porque crea que lo tiene que defender. Por cualquiera es capaz de justificar lo injustificado. La gente lo tendría que conocer". Además, su madre dejaba constancia que su hijo cuando se equivoca, pide perdón.

José Antonio Avilés, en una de sus últimas apariciones en televisión. Gtres

José Antonio Avilés está cumpliendo uno de sus sueños al entrar en un reality pero, ¿a qué precio? Muchas han sido las personas que han pasado por programas de televisión con tal de tener un minuto de gloria en su amada pantalla, pero lo de Avilés es diferente: el colaborador ya ha hecho sus pinitos en la pequeña pantalla.

Aunque es una persona sin estudios ni preparación alguna ha conseguido llegar, tras años luchando, a uno de los programas más punteros de los fines de semana. Todo ello haciendo colaboraciones en diferentes medios de Andalucía y, seguramente, exagerando algunas informaciones que ha expuesto.

José Antonio ha aparecido esporadicamente en tertulias de sociedad tanto en La mañana de La 1 como en Espejo Público, siendo en este último espacio donde ofreció en exclusiva la entrevista con el padre del niño Julen.

Antes de llegar al plató de Viva la vida, el joven realizó una incursión también en Sálvame pero como testigo de un enfrentamiento que se produjo entre Belén Esteban (46) y Toño Sanchís (46) en 2016. Avilés denunció que el propio Toño había acudido a él para ofrecerle trabajo a cambio de vender información sobre algunos famosos y por defenderle a él en los platós de Telecinco. "El miedo que yo tengo es porque él está tomando acciones contra mí por todo lo que en su día él me contó de todos los personajes públicos", comentó el joven.

Ver esta publicación en Instagram Viviendo la vida !!! @vivalavidatele5 Una publicación compartida de JOSE ANTONIO AVILES (@jose_antonio_aviles) el 25 Ene, 2020 a las 6:59 PST

En su corta trayectoria varias son las polémicas y enfrentamientos que ha protagonizado. El más sonado fue el vivido con Emma García (46), quien no dudó en pararle los pies.

"José Antonio es muy joven comparado con todos nosotros, y es verdad que tiene esa pasión, esas ganas de hablar y a veces no controla y satura. Te decimos que lo haces muy bien, tienes un futuro muy prometedor, pero tienes que controlarte porque somos muchos aquí todos queremos hablar y yo no puedo organizar", le comentó la presentadora.

El ansia desmedida de José Antonio Avilés por trabajar en el medio periodístico le ha hecho conseguir participar en Supervivientes, posiblemente el pistoletazo de salida para una larga carrera por todos los espacios que ofrece su cadena favorita, Telecinco. Con tan solo 23 años ha conseguido lo que muchos siguen soñando a los 50.

Hace unos días, justo antes de poner rumbo a su aventura en Supervivientes, el colaborador se despedía de sus compañeros a través de Instagram. "Cuarenta y ocho horas para emprender la aventura más dura y extrema de mi vida... Supervivientes 2020... Vaya foto que he escogido estaréis pensando... No soy de fotos ya lo saben ustedes... Pero total no se trata de cómo salgamos sino de quien sale... y para mi son personas muy importantes...Mis compañeros", escribía junto a una imagen en la que aparecen Emma García, Isabel Rábago (45) y Carmen Borrego (53), entre otros.

