Anaconda I, la escuela de supervivencia que une a los vip más exitosos de 'SV': sabemos por qué

La decimotercera edición de Supervivientes ya ha dado su pistoletazo de salida y el pasado jueves los saltos desde el helicóptero escenificaron el inicio del reality en 2020. Cientos de rostros famosos han pasado por la isla más conocida de Telecinco, pero no todos con el mismo éxito. Hay quienes nada más poner un pie en los Cayos Cochinos han sentido la presión y han sido incapaces de afrontar las duras condiciones del programa, pero eso no les ha ocurrido a otros tantos.

Entre los más luchadores se encuentran nombres como el de Nacho Vidal (46), Mila Ximénez (67), Chelo García Cortés (68), Yola Berrocal (49) o Carla Barber (29), que destacaron por su poder de superación, sus ganas y por llegar a la final de Supervivientes. Y todos ellos tienen algo más en común: hicieron el Curso Básico de Supervivencia (CBS) en Anaconda I.

Es el modo en el que todos ellos decidieron prepararse días antes de emprender rumbo a Honduras. Unas clases con verdaderos expertos que cuentan con más de 40 años de experiencia en supervivencia en condiciones extremas. Los responsables del curso son instructores militares y pertenecieron o imparten sus conocimientos en el mando de Operaciones Especiales del Ejército o incluso en la Legión, por lo que sus prácticas son auténticas y de máximo rigor.

Anaconda I es una escuela "ubicada en la magnifica Sierra de las Nieves, en el término municipal de Ojén, provincia de Málaga. Se encuentra rodeada de un entorno natural salvaje y lleno de vida que brinda un marco inmejorable para las aventuras en terreno hostil. Cuenta con una finca privada de 13.000 metros cuadrados que permite recrear las diversas condiciones que se pueden encontrar en situaciones reales de supervivencia".

José Miguel Ogalla, director del centro, ha desgranado a JALEOS cuál es la clave del éxito de su curso y por qué año tras año los futuros concursantes de Supervivientes acuden a él para prepararse: "Aquí intentamos darles las herramientas para que sepan valerse por sí mismos en un entorno muy diferente al de su día a día. Les preparamos sobre todo psicológicamente, que es lo fundamental de cara a una aventura de tal envergadura".

Durante el curso básico que dura cuatro días, los participantes aprenden a construir una cabaña con los mínimos recursos, a conseguir comida, a protegerse de las amenazas externas y -uno de los puntos imprescindibles- a hacer fuego. De hecho, la gran mayoría de supervivientes que han sido los primeros en crear de la nada este necesario elemento en el concurso son los que han asistido a estas clases. El propio Antonio Pavón (38), de la actual edición, ha sido el primero en lograrlo y fue alumno exprés de Anaconda I.

Apenas estuvo cinco horas en terreno malagueño pero su atención a los consejos del instructor le han servido para empezar con buen pie su andadura hondureña. "Antonio solo pudo venir unas horas, porque fue de los últimos confirmados por la cadena y casi no tuvo tiempo, pero se le veía con ganas y así lo ha demostrado", explican desde la escuela a este medio.

También han tenido como alumna vip a Rocío Flores (23). La joven, que está siendo una de las protagonistas de este Supervivientes, demostró una gran valía durante el curso: "Está muy preparada. Lo hizo muy bien, muy implicada y va a darlo todo", desvelan. Y es que según cuenta la voz experta, aparte de ofrecer a sus alumnos opciones y herramientas físicas para sobrevivir en un lugar donde no hay casi nada, en lo que más enfocan sus cursos es en la parte psicológica: "Es lo más importante. Siempre les decimos que busquen un motivo fuerte por el que se meten en esa aventura, y que cuando estén derrumbados piensen en eso y les haga levantarse. Tiene que ser un motivo de peso, emocional o material, pero que les cause necesidad de demostrar más. El trabajo mental es lo más importante, si no vas bien de ahí, en ese lugar no vas a conseguir nada. Así que desde aquí se les prepara para eso".

Tras cuatro días trabajando codo con codo junto a la hija de Antonio David (44) y Rocío Carrasco (42), el profesor ha asegurado de forma rotunda que "va muy preparada, es una chica que tiene una mentalidad muy fuerte".

Con todo ello solo queda esperar para ver si vuelve a cumplirse el patrón de cada año y los aventajados alumnos del CBS se cuelan de nuevo en la final.

