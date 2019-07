Chelo Garía Cortés habla de su relación con sus compañeros de 'Sálvame'

Tras una de las ediciones más vista de Supervivientes, todos los concursantes se dieron cita el pasado viernes en una de las discotecas más conocidas de Madrid para disfrutar de una gran fiesta organizada por la productora. Entre ellos se encontraban la exconcursante Chelo García Cortés (67 años) y su pareja, Marta Roca, disipando los rumores de crisis entre ellas.

La colaboradora de Telecinco, además, ha hablado y aclarado cuál es su actual relación con Sálvame y con dos de sus grandes compañeras y amigas, con las que ha tenido algunas diferencias en las últimas semanas a raíz de su paso por la isla: María Patiño (47) y Gema López (48).

Chelo, ¿Qué tal ha ido?

Pues muy bien.

¿Ha podido hablar con Isabel Pantoja?

Sí claro. Si es que ya hace mucho tiempo que hablo con Isabel. Lo que pasa que son cosas nuestras privadas. Y Marta también se ha visto con Isabel, claro.

¿Qué tal ese reencuentro?

Bueno yo como siempre, normal. Hay una amistad y las amistades cuando son de verdad da lo mismo lo que pase, vuelven.

Chelo, ¿Planes a corto plazo? ¿Va a volver a trabajar? ¿Vuelve a Sálvame?

Hombre, claro, a ver tú qué te crees, ¿que ir a la isla te hace millonaria? no. Claro que vuelvo, vuelvo a mi trabajo. Lo que pasa es que a ver voy a coger unos días de descanso, pero por un tema muy concreto. Hemos perdido tantos kilos, que las que ya tenemos una edad pues perdemos la musculatura, entonces ahora estoy haciendo rehabilitación. Cada vez que me siento tengo que encoger la pierna, otras me duele el lumbago... a ver, son casi tres meses en el suelo en malas condiciones y ahora lo que tengo que hacer es volver al gimnasio y recuperar músculo.

Chelo García Cortés atiende a los medios en la fiesta de 'Supervivientes'.

¿Cómo están las cosas con los compañeros de Sálvame?

Mira, vamos a ver, todo se arregla, yo lo voy a arreglar, vamos, lo vamos a arreglar entre todos. Sálvame es un programa especial, allí hay gente a la que adoro y a la que quiero mucho y volveremos. Ellos me dirán, yo les diré, pero Sálvame ya sabéis cómo es, es especial.

¿En Sábado Deluxe le veremos pronto?

Hombre, pues claro, a mi Sábado Deluxe No puedo faltar. Me vais a ver pronto, lo que pasa que me voy a tomar unos días de descanso para ponerme en forma.

¿Qué es lo que más te ha dolido de los compañeros de Sálvame?

Si me lo permitís, yo en este momento estoy muy feliz y creo que es un tema que lo tengo que hablar con mis compañeros. Vienes muy sensible de Supervivientes, entonces, yo todavía no he aterrizado. Hay cosas que tienes que asimilar y ahora lo estábamos hablando entre todos los que hemos estado. Hay que ir allí para saber cómo vuelves. Entonces, las cosas se arreglarán, y me conocéis desde hace muchos años y sabéis que yo lo arreglo.

¿Ha hablado con Gema y con María?

Yo ya he hablado con Gema. Con María he mandado unos WhatsApps y, además, es que los amigos, cuando somos amigos, te enfadas y vuelves a encontrarte con ellos después.

Pero, ¿le han dolido estos comentarios ahora que está un poco más susceptible al volver?

Voy a ser muy franca. He ido viendo poco a poco, estoy acostumbrada a muchos comentarios, unos son ciertos, otros no son ciertos. Yo metí la pata, estaba en la isla, estaba perdida y yo metí la pata con dos personas a las que adoro, como Gema y María. Metí la pata porque yo no sabía lo que estaba pasando aquí, y fui sincera en ese momento. Yo pude hablar con Belén. Belén me llamó. Pero yo a María y a Gema las adoro, llevamos 20 años juntas.

Chelo García Cortés e Isabel Pantoja en Honduras.

¿Va a ir al cumpleaños de Isabel Pantoja?

No, no, vamos a ver...

Este año cae en 1 de agosto.

Bueno, porque el día dos Kiko trabaja. A ver, es un tema que no hemos hablado, os lo digo de verdad y no tengo porqué deciros nada. Yo no sé ni en qué cae el 1 de agosto. Mi relación con Isabel... Nos hemos vuelto a encontrar y ahora todo pasito a pasito.

El beso entre Omar y la Pantoja, ¿Qué le ha parecido?

Pero es que Omar besa en la boca a todo el mundo, Omar es un cariñoso empedernido. Besa a Fabio, ¿cómo no va a besar a Isabel? Ha besado a todas.

