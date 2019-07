Úrsula Corberó, tras 'La Casa de Papel': "Ha sido muy intenso y necesito parar"

Úrsula Corberó (29 años) está viviendo uno de sus mejores momentos profesionales tras interpretar a Tokio en La Casa de Papel, que esta semana ha estrenado su tercera temporada.

Una nueva entrega para la que han tenido que dar la vuelta al mundo: "Empezamos rodando en Tailandia, de ahí nos fuimos a Florencia, pasamos por Madrid, donde hacía mucho frío. Me ha servido para darme cuenta del carácter tan internacional de esta serie, poder estar conectada con gente de todo el mundo no tiene nombre", ha declarado la actriz catalana.

El final de la segunda temporada de esta producción, con un Premio Emmy Internacional a la mejor serie dramática, fue muy frenético para todos los seguidores, llegando a ser lo más vistos de la historia de la televisión en España. "Lo que hace a esta serie diferente es la gran pregunta que nos hacemos todos, porque lo que ha pasado con La casa de papel es todo muy loco. Yo creo que su gran baza son los personajes, son muy diferentes, tienen mucha conexión entre ellos, la gente conecta con esa especie de hermandad humana, que es muy bonita y eso hace que cada uno se pueda identificar con alguien, es como pillar un avatar ¿no?".

Corberó ha añadido que la serie "pone en duda quiénes son los personajes buenos y quiénes son los malos, esa cosa de doble moral. El espectador ha conectado mucho con la banda, que no dejan de ser unos delincuentes, pero a la vez tienen corazón, es gente que está a la desesperada".

Sobre la ladrona a la que que interpreta, Tokio, ha comentado que es "un personaje muy humano, es una mujer llena de contradicciones, como lo estamos todos. Es una víctima y cada uno debe buscarse la vida como puede. También tiene una cosa muy bonita y es ese contraste entre la fuerza, su valentía, pero al mismo tiempo es consciente de sus errores, y eso le dignifica mucho. Lo que me gusta es que los personajes tengan conflicto, que exista una historia potente que haya que contar", ha contado la actriz de Física o Química.

Ver esta publicación en Instagram TOKYO 👼🏻 #Danger Una publicación compartida por Úrsula Corberó 🐣 (@ursulolita) el 7 de Abr de 2019 a las 9:43 PDT

En cuanto a la interpretación de su personaje en la serie, "debo decir que para mí interpretar a Tokio es un orgullo, no solo me da la oportunidad de lanzar un mensaje de fuerza a las mujeres, sino que me lo lanzo a mí misma. En algunas escenas me ha hecho sacar cosas de mí que denotan fortaleza y que desconocía, y es muy bonito poder aprender cosas nuevas de la vida a través de un personaje", ha desvelado.



Un rodaje intenso tras el cual tiene pensado disfrutar de unas merecidas vacaciones. "No tengo ningún plan. Estoy muy cansada, ha sido un rodaje muy intenso y necesito parar y oxigenarme. Así que, de momento, me tomaré unos meses para descansar. De hecho, aprovecho desde aquí para que me llamen y me ofrezcan proyectos chulos", ha asegurado la actriz.

Unas vacaciones en las que cumplirá 30 años. "Llevo mucho tiempo escuchando de mucha gente, como mi madre, que dicen que los 30 es la mejor década, y por eso me apetece mucho vivirla, cumplir años siempre me gusta. También, como tengo todos los días tantas cosas que hacer y un ritmo tan frenético de trabajo, no me da tiempo a parar y ponerme muy filosófica, en plan hacia dónde quiero ir y qué cosas he conseguido y cuáles no".

