Toni Acosta desvela cómo es su relación con Jacobo Martos tras el divorcio

El pasado lunes, el Teatro Real de Madrid acogió el concierto de Jamie Cullum como parte de la quinta edición del 'Universal Music Festival'. Muchos fueron los rostros conocidos que se trasladaron hasta el entro de la capital para asistir al evento. Entre ellos se encontraba la actriz Toni Acosta (47 años), quien está a punto de estrenar la comedia familiar Padre no hay más que uno.

Acosta ha hablado de la relación con su exmarido, Jacobo Martos, que a su vez es el padre de sus dos hijos, tras haber compartido con él y los niños un familiar día en la playa. Parece ser que, tras trece años de matrimonio y pese a su separación en 2015, Toni y Jacobo aún conservan una gran amistad, principalmente por el bien de sus hijos.

Qué calor, ¿eh?

Vengo de Barcelona que hemos estado haciendo un programa y creo que hay más calor en Madrid todavía, allí húmedo pero aquí más.

¿Es seguidora de Jamie Cullum?

Soy fan, soy muy fan lo que pasa es que nunca le he visto en directo, este año me he organizado un buen verano en Madrid mientras trabajo y es una oportunidad maravillosa en el Teatro Real.

Toni Acosta en su última aparición pública. Gtres

¿Planes de verano?

Me voy a Tenerife. Todavía me queda curro aquí con la promo de la peli de Santiago, hago dos semanitas más aquí y luego a principios de agosto me voy a Tenerife.

Ya le hemos visto con su ex y los niños. Qué maravilla de relación.

Si, tampoco me lío a hablar de eso pero bueno, salen las fotos, pues no pasa nada.

Es un ejemplo maravilloso.

Hay muy buena relación y era el cumple de Nico. Yo quería que estuviésemos todos juntos.

También por los niños.

Sí, pero vamos se nota. Yo prefiero que no salgan fotos, ya me conocéis, pero si salen pues no hay nada que esconder y está todo bien.

