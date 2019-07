Santiago Segura y la alopecia: “Fui a Turquía, pero me dijeron que tengo poca zona donante”

Si este lunes El Hormiguero recibía a los protagonistas de una comedia, al día siguiente el plató del talk show de Antena 3 vivía una situación parecida. Esta vez eran Santiago Segura (53 años) y Toni Acosta (47) los que visitaron a Pablo Motos (53) para hablar de Padre no hay más que uno, una película cuyo estreno está fijado para el día 2 de agosto.

Además de esta entrevista, hay un aspecto que une a Motos y Segura: “Cómo va tu rodilla Santiago, nos operaron de lo mismo”, arrancó el presentador. El actor y director tiró de su habitual humor para asegurar que “eres un envidioso, lo hiciste dos semanas después, pero te has recuperado antes. Estoy un poco mal pero me reconforta tener mi taza platino”.

Este privilegio demuestra la buena sintonía entre ambos, lo que aprovechó Pablo Motos para vacilar a su invitado con varias cuestiones. La primera de ellas es que, a su juicio, “Santiago Segura puede ser la persona más desagradecida de este programa. Le rompí la tarjeta por desagradable”. Esa drástica medida no pareció impresionar al madrileño que reconoció haberla “pegado con celo y aun así funciona”.

Tras los prolegómenos humorísticos, la entrevista abordó la película que presentaban Segura y Acosta. Se trata de la segunda vez que ambos trabajan juntos, una cuestión en la que ha tenido mucho que ver el madrileño, que este film compagina su labor interpretativa con la de director: “Ella tiene todas las virtudes, no tiene defectos. Para mí es la actriz de comedia perfecta”, halagó a la actriz canaria. Como Pablo Motos comenzó a afear sus comentarios, Segura bromeó de nuevo con el presentador diciéndole que “hablo incluso bien de ti, pero a tus espaldas”.

Sobre el argumento de Padre no hay más que uno, Toni Acosta describió que “es la película de los padres y madres a día de hoy. Tenemos cinco hijos, él alardea de todo lo que ayuda en casa, que es nada. Ella decide marcharse al Caribe con su cuñada que es Silvia Abril. Se queda con todo el marrón para aprender a disfrutar de la maternidad”.

POR LOS PELOS

Cuando parecía que la entrevista se movía por unos parámetros un poco más serios, Pablo Motos retomó el vacile con Santiago Segura: “¿Por qué en la película llevas pelo?”, inquirió. El director no se cortó: “Es algo maravilloso, me duele mucho no tenerlo. Pablo tiene mi misma edad y con ese matojillo de pelo parece que tiene algo. Tengo pelucas en casa, me las pongo en la intimidad”. Para rematar, Toni Acosta añadió que “era muy extraño verle cuando sólo dirigía, se ponía el pelo cuando tenía que actuar. Era rarísimo.”

En este sentido, Motos siguió por los mismos derroteros, preguntando a Segura si había valorado “la posibilidad de ir a Turquía”. “Mira si me impresiona esto que en el espectáculo con Flo y José Mota hablamos de ello. Fui una vez a Turquía y me dijeron que tengo poca zona donante, les dije que no me habían visto el culo. Los japoneses han inventado una cosa: cogen un pelo y clonan los 8.000 que necesitas”.

Volviendo a la película, uno de los aspectos curiosos es que en el rodaje han participado cinco niños, dos de ellos, las hijas del propio Santiago Segura, Calma y Sirena. “Lo haces para que no piensen que sólo eres capaz de hacer Torrente”, le espetó Motos. “Mi hija con cinco años me ha dicho que quiere ver Torrente. Eso está concebido para mayores de 18 años o incluso 21, es nociva para la salud mental. Por eso me hace ilusión esta comedia familiar”, apreció el director madrileño.

Respecto a las hijas de Santiago Segura, el presentador de El Hormiguero que “son encantadoras. La primera vez que fui a tu casa luego dije que eras otra persona cuando estás con ellas”. Eso sí ese amor paternal no impide que protagonice situaciones cómicas: “Sirena va al logopeda por la dicción de la erre, planteé a mi mujer que dejara de ir no fuera que aprendiera y nos jodiera la película. Una vez estaba en Tu cara me suena mini. Me llamó mi mujer para preguntarme si estaba dormida Calma, la tumbé sobre un mantel, la puse una servilleta y le mandé una foto a mi mujer”.

Otro de los momentos curiosos de la noche llegó con la sección de Marta Hazas (41), que mientras explicaba uno de sus trucos, se cayó al montar en bicicleta en pleno plató.