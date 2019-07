La reina Letizia pisa Mallorca por primera vez este verano

Nadie puede decir que la Reina es una mujer que se deje influenciar. A ella lo que digan los demás le importa entre cero y nada. En la noche de este martes ha quedado claro. La reina Letizia (46 años) ha viajado esta tarde a Mallorca por primera vez en lo que va de verano pero no para pasar las vacaciones en Marivent, sino porque ha inaugurado la novena edición del Atlàntida Film Fest, que organiza la plataforma Filmin y dirige Jaume Ripoll.

Nacido rey, una película del director mallorquín Agustín Vilallonga sobre la infancia del rey Fáisal de Arabia Saudí, ha sido la encargada de inaugurar el Atlántida Film Fest con Letizia como espectadora de excepción. A pesar de su fuerte republicanismo, no ha tenido reparos en posar junto a ella el realizador británico Ken Loach (83), galardonado este año con el Premio Master of Cinema en reconocimiento a su larga trayectoria. Era una buena ocasión para arreglar un poquito lo de ayer pero nada, ella a lo suyo. La Reina ha tirado del black&White y de ensañar brazos, que es lo que más le gusta.

Desde luego, la cosa ha mejorado respecto ayer, de eso no hay duda, pero tampoco es que vaya a quedarse como el look más recordado de nuestra Reina, de hecho, mañana nadie nos acordaremos de él. Es uno de esos outfits de emergencia, de ¿qué me pongo? Pues venga, esto. Este tipo de situaciones nos pasan a todas muchas veces a lo largo de la vida, sobre todo cuando es por temas de trabajo, pero que le pase a la Reina de España, que tiene un vestidor que debe medir lo que mide mi casa, tiene tela.

El sencillo conjunto era todo de repetición. Se trata de un top de canalé negro con escote de pico y sin mangas. Letizia lo ha combinado con unos pantalones blancos. Ambas piezas son de Hugo Boss. Como calzado ha elegido los Manolo Blahnik que estrenó el pasado mes de marzo y que le daba al look un poquito de gracia.

En la mano la cartera de Hugo Boss que lleva la cadena escondida dentro, cosa que tampoco puedo entender, porque con el número de bolsos de mano que tiene no comprendo la necesidad de llevarla así.

Como joyas ha elegido el anillo de siempre y unos pendientes en cadena que son nuevos. Lo que si me gusta es la coleta, ese peinado tan sencillo le queda muy bien a la Reina y siempre que se peina así lo comentamos. Me gusta mucho más que los moños bajos que le echan años encima.

El caso es que Ken Loach ha conseguido llevar antes de tiempo a la Reina a Mallorca, aunque como le ocurre en agosto, ni el cineasta británico ha conseguido que se quede más tiempo que el justo para cumplir.

